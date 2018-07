Plan d'action en économie numérique - Startup Québec : dix projets de partenariats internationaux sélectionnés au Québec







QUÉBEC, le 6 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la mesure Startup Québec, volet 1 - Partenariats internationaux, dix projets ont été sélectionnés dans quatre régions du Québec : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Estrie et Montréal. Le gouvernement du Québec accordera des aides financières totalisant 1 236 440 $ pour appuyer la réalisation de ces initiatives, qui représentent des coûts totaux de 2 333 673 $.

La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Issue du Plan d'action en économie numérique, la mesure Startup Québec, volet 1 - Partenariats internationaux, a pour objectif de soutenir les échanges de startups ou tout autre projet qui vise à attirer des startups étrangères en sol québécois ou à faire bénéficier les startups du Québec d'une expérience internationale.

Afin d'augmenter le nombre de startups au Québec et d'accélérer leur croissance, la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 prévoit une bonification du programme Startup Québec de 6,81 millions de dollars sur cinq ans. Le programme couvrira dorénavant l'ensemble des secteurs économiques du Québec, notamment l'entrepreneuriat social et coopératif.

Citation :

« Les startups sont devenues au cours des dernières années des acteurs importants du système entrepreneurial québécois. Ces entreprises dynamiques constituent un moteur de développement économique considérable pour le Québec et ses régions. Créatrices d'emplois et de richesse, elles sont aussi à l'origine d'innovations technologiques susceptibles de révolutionner maints aspects de la vie courante et des divers milieux industriels. Ces partenariats internationaux joueront également un rôle de tremplin pour mettre de l'avant le génie et le savoir-faire québécois. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

La mesure Startup Québec est destinée aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaire qui appuient de jeunes entreprises innovantes et qui facilitent la création de telles entreprises au Québec.

Le Plan d'action en économie numérique est l'un des piliers de la Stratégie numérique du Québec, qui définit une vision gouvernementale cohérente afin que le Québec puisse évoluer vers une société numérique.

La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 - Oser innover vise à faire évoluer le Québec vers une société du savoir plus prospère, avant-gardiste et rayonnante. Elle représente des investissements ainsi que des coûts budgétaires totalisant 2,8 milliards de dollars.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 6 juillet 2018 à 17:34 et diffusé par :