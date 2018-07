Le département américain du Commerce annonce l'annulation de l'ordonnance instituant des droits compensateurs visant les papiers surcalandrés







MONTRÉAL, le 6 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) est heureuse d'annoncer que le département américain du Commerce révoque officiellement l'ordonnance instituant des droits compensateurs visant les papiers surcalandrés provenant du Canada, avec effet rétroactif au 3 août 2015. Le prélèvement de dépôts en espèces sur les importations de papiers surcalandrés provenant du Canada prendra fin, et tous les dépôts en espèces prélevés auprès des importateurs inscrits depuis le 3 août 2015, seront retournés avec intérêt.

Les dépôts en espèces de Résolu au 30 juin 2018 totalisent 60 M$. La Société recevra également l'intérêt couru sur ces dépôts. Le moment exact du remboursement sera indiqué dans un avis du Federal Register devant paraître dans les prochains jours.

La révocation de l'ordonnance instituant des droits compensateurs fait suite à la prise d'une décision définitive aujourd'hui dans le cadre du réexamen pour cause de changement de circonstances entrepris par le département le 14 mai 2018. Le département avait amorcé le réexamen pour cause de changement de circonstances après que Verso Corporation, le principal producteur de papiers surcalandrés restant aux États-Unis et le seul requérant restant, a informé par écrit le secrétaire du Commerce, Wilbur Ross, le 21 mars 2018, qu'elle n'était plus intéressée à maintenir l'ordonnance instituant des droits compensateurs. Toutes les autres parties intéressées dans les procédures relatives aux papiers surcalandrés, dont les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, ont avisé le département qu'elles appuyaient la demande de Verso visant un réexamen pour cause de changement de circonstances.

