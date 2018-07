La start up SmartTones de l'INFINITI LAB de Toronto admise au programme Global Accelerator de Hong Kong







L'INFINITI LAB de Toronto a également indiqué dans un rapport que les Canadiens souhaitent avant tout la sécurité améliorée et les économies associées aux villes intelligentes et aux technologies automobiles.

Neuf jeunes entreprises se sont présentées devant un groupe d'investisseurs comprenant notamment un représentant d'Alliance Ventures, une occasion pour elles de se faire valoir afin d'obtenir le financement du fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, qui investira jusqu'à un milliard de dollars américains.

TORONTO, 06 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, l'INFINITI LAB de Toronto, un programme d'accélération du domaine des villes intelligentes et de l'Internet des objets offert par la marque de voitures haut de gamme INFINITI Motor Company, a annoncé que l'entreprise SmartTones, qui offre une plateforme capable de mesurer avec précision les cotes d'écoute en temps réel, sera admise à un nouveau programme de 12 semaines tenu au siège social mondial du constructeur, à Hong Kong, en septembre prochain. Brisk Synergies, créatrice d'une solution d'analyse vidéo automatisée qui aide les autorités à analyser la circulation pour prévenir les problèmes de sécurité routière, a également été invitée à se faire valoir pour participer au programme mondial.

Au cours de l'événement, les neuf start up de cette année se sont présentées devant un jury d'investisseurs au nombre desquels se trouvaient Adam Paterson, directeur général d'INFINITI Canada, Darren Plested, responsable du développement des entreprises d'INFINITI LAB, Alain Ballu, président de Nissan Canada Finance, Brian Kobus, partenaire d'OMERS Ventures, et Jean-Christophe Labarre, directeur de l'innovation et des partenariats pour Alliance Ventures.

Cette annonce fait suite à la publication d'un nouveau rapport* de l'INFINITI LAB de Toronto portant sur les attentes des Canadiens envers les technologies automobiles et les villes intelligentes. D'après ce rapport, 66 % des Canadiens rêvent avant tout des économies que permettraient les villes intelligentes, et 57 % d'entre eux envisagent avec optimisme une amélioration de la sécurité. De plus, 50 % des répondants se réjouissent de la diminution de l'impact environnemental qui découlera des technologies de villes intelligentes novatrices. Pour ce qui est des nouvelles technologies automobiles, 29 % des Canadiens croient que leur principal avantage sera l'amélioration de la sécurité routière.

« Le rapport valide notre décision de faire passer SmartTones à l'accélérateur mondial, fait valoir Adam Paterson, directeur général d'INFINITI Canada. L'entreprise a montré que son produit a le potentiel de lier et d'améliorer les moyens de communication tout en accroissant l'autonomie des gens grâce à des expériences sur mesure qui permettent d'économiser temps et argent. Et le programme de Hong Kong va justement accélérer son succès. Nous souhaitons la meilleure des chances à toutes les jeunes entreprises et à tous les entrepreneurs de la cohorte de 2018, qui continuent de mettre au point des solutions d'avant-garde pour rendre nos villes plus intelligentes et faciliter la vie de ceux qui nous entourent. »

En tant que participante au programme mondial de trois mois d'INFINITI à Hong Kong, SmartTones se verra offrir davantage de mentorat touchant à tous les aspects des affaires ainsi que des occasions d'établir des liens avec des investisseurs asiatiques. Le programme mondial met un accent tout particulier sur la croissance des entreprises qui y participent et comprend des séances de mentorat individuel offertes par l'équipe de direction d'INFINITI et des experts en transformation de marque, de produit et de réseau ainsi qu'en transformation numérique. Ce programme accueillera sa quatrième cohorte à Hong Kong en septembre.

« Je suis ravi que SmartTones ait l'occasion d'aller à Hong Kong pour profiter de l'accélérateur INFINITI LAB, se réjouit Daryl Hemingway, fondateur et chef de la direction de SmartTones Media. Nous avons eu la chance incroyable de participer au LAB de Toronto, et je crois que les Canadiens ont soif de nouvelles façons pertinentes et gratifiantes d'interagir avec les marques qu'ils aiment et auxquelles ils font confiance. J'ai hâte de collaborer avec l'équipe mondiale d'INFINITI et d'apprendre auprès d'elle, puis d'amener cette innovation et cette expertise au Canada. »

L'accélérateur INFINITI LAB de Toronto a commencé le 30 mai et a duré six semaines. Y ont aussi participé ShiftRide, DriveHER, Clutch, UTO, Ordermotive, Brisk Synergies, Acerta,et Sylidra.

À propos d'INFINITI LAB

INFINITI LAB est un accélérateur mondial qui contribue au succès des entrepreneurs. Avec nos programmes, les jeunes entreprises ont accès à des mentors experts et à notre réseau de partenaires et d'investisseurs sans pareil. INFINITI LAB offre quatre programmes distincts, aux quatre coins du monde, pour aider les nouvelles entreprises à n'importe quelle étape de leur parcours vers le succès.

Pour en savoir plus, visitez le www.infiniti.com/LAB.

À propos d'Alliance Ventures

Le Groupe Renault, Nissan Motor et Mitsubishi Motors forment la plus grande alliance automobile au monde. Il s'agit du partenariat interculturel le plus efficace et le plus durable de l'industrie automobile. Au total, les partenaires ont vendu plus de 10,6 millions de véhicules dans près de 200 pays en 2017. Ces entreprises misent sur la collaboration et l'optimisation de la synergie pour être aussi concurrentielles que possible. Elles maintiennent une collaboration stratégique avec d'autres groupes automobiles, notamment Daimler en Allemagne et Dongfeng en Chine. Cette alliance stratégique est le chef de file de l'industrie en matière de véhicule à émission zéro et crée les technologies les plus poussées sur le marché. Elle compte pouvoir offrir la conduite autonome ainsi que des fonctions et des services de connectivité sur une vaste gamme de véhicules abordables.

À propos de Multiplicity

Basée à Toronto, Multiplicity s'active à la fois à permettre aux entrepreneurs de créer de nouvelles entreprises robustes et à aider les entreprises plus matures à innover. Elle gère plusieurs programmes d'accélération locaux à portée mondiale.

Rendez-vous au www.multiplicitylabs.com pour en savoir plus.

INFINITI

INFINITI Motor Company Ltd. a son siège social à Hong Kong et est représenté dans 50 marchés partout dans le monde. La marque INFINITI a été lancée en 1989. L'ensemble de ses véhicules haut de gamme est actuellement construit dans des usines situées au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. INFINITI envisage également d'étendre ses capacités de fabrication au Mexique d'ici 2017. Les studios de design INFINITI sont situés à Atsugi-Shi près de Yokohama, à Londres, à San Diego et à Beijing. INFINITI est en train de conduire une offensive commerciale majeure. INFINITI est actuellement au coeur d'une importante campagne de lancement de produits. La marque a été largement saluée pour son design emblématique et ses technologies d'aide à la conduite novatrices.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur INFINITI, l'Expérience globale INFINITIMD et ses technologies de pointe, visitez le site INFINITI.ca.

Pour connaître les dernières nouvelles sur INFINITI, veuillez consulter le site INFINITINews.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube.

Relations avec les médias :

Didier Marsaud

Directeur principal, Communications d'entreprise

INFINITI Motor Company ? Canada

Téléphone : 905 629-6400

Courriel : didier.marsaud@infiniticanada.com

Jenn McCarthy

Gestionnaire, Communications produits

INFINITI Motor Company - Canada

Téléphone : 905-629-6350

Courriel : jennifer.mccarthy@infiniticanada.com

Roxane Barry

Spécialiste, Communications d'entreprise

INFINITI Motor Company - Canada

Téléphone : 905-629-6461

Courriel : roxane.barry@infiniticanada.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fa58b1f-8767-4cb2-af86-96b931889310

Un infographique accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a86ae88-fdac-46f2-8171-71048e004454

Communiqué envoyé le 6 juillet 2018 à 17:03 et diffusé par :