Opportunité de croissance précoce grâce à un tour de table de 6 millions de dollars selon la réglementation D

SUNNYVALE, Californie, May 10, 2018 /PRNewswire/ --

Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

PAPE anticipé pour un fabricant de véhicules électriques de luxe

Dubuc Motors, Inc., constructeur de voitures électriques en phase de démarrage qui met au point des véhicules de sport haut de gamme, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un tour de table d'investissement privé conformément à l'article 506(c) de la réglementation D promulguée par la Securities and Exchange Commission en vertu de la Loi de 1933 sur l'émission de valeurs mobilières, telle que modifiée (« Loi sur les valeurs mobilières »).

Cet appel répond à des demandes répétées de la part des actionnaires de participer au financement de la société dans des conditions similaires à celles dont bénéficient les investisseurs institutionnels, demandes reçues à la suite du récent financement sous la réglementation A+. Dubuc Motors a accueilli plus de 750 nouveaux actionnaires lors du tour de table précédent et compte plus de 800 investisseurs au total à ce jour. Ce nouvel appel sous la réglementation D devrait impliquer investisseurs nouveaux et anciens, en permettant à ceux qui n'en avaient pas eu l'occasion lors des tours précédents de participer.

Ce tour de table de 6 millions de dollars sous la réglementation D concrétisera les dernières étapes nécessaires à la réalisation du modèle de série et en déclenchera d'autres, notamment un PAPE prévu sous la réglementation A+. Cette levée représente une distribution de 3 millions d'actions à une rémunération de 2 $ avant l'introduction en bourse anticipée de la société.

Cet appel sous la réglementation D est réservé aux investisseurs agréés, qui peuvent escompter un prix inférieur lors de ce tour de table au prix de l'action attendu par la société lors du PAPE proposé, tout en contribuant à la création d'une société héritière de la grande révolution industrielle américaine. « Nous visons un marché du luxe de 400 milliards de dollars et sommes à l'orée d'une nouvelle ère d'abondance. Nous vivons une période exaltante pour l'innovation et la réalisation d'idées audacieuses. Nous prévoyons de compléter la gamme de produits de Tesla et de concurrencer, grâce à nos ressources et à notre modèle de gestion, les constructeurs européens à faible volume généralement plus petits depuis les États-Unis même », déclare le cofondateur Mike Kakogiannakis.

À partir d'un châssis propriétaire de sa conception, la société projette de présenter plusieurs modèles depuis cette même structure ciblant une clientèle aisée du secteur automobile, par ailleurs moins bien servie par les concurrents du marché de masse. Dubuc Motors prévoit d'utiliser des installations ultra-modernes de 18 000 mètres carrés en Amérique du Nord pour fabriquer divers véhicules électriques extravagants pour une gamme prévisible de somptueuses voitures volantes, également destinée à une population aisée et huppée.

Conformément à l'article 506(c), un appel général aux souscriptions est autorisé ; toutefois, les acheteurs d'un appel de type 506(c) doivent être des « investisseurs agréés ». Ce communiqué de presse ne constitue en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation est interdite. Il ne constitue pas, au sein de n'importe quelle juridiction, un appel à une personne à qui il est illégal de faire une telle offre. Des renseignements supplémentaires sur l'offre sont inclus dans le mémorandum de placement privé.

Site Web : https://dubucmotors.com

Pour consulter la documentation destinée aux investisseurs ou pour investir : TomahawkEV.com

Pour les questions relatives à cette offre : info@dubucmotors.com

Déclarations prospectives

Certains sujets évoqués dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Bien que la société Dubuc Motors estime que les attentes évoquées dans ces déclarations prospectives reposent sur des suppositions raisonnables, elle ne peut en aucun cas garantir que ses attentes seront réalisées. La société Dubuc Motors ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations contenues dans la présente (notamment les déclarations prospectives), sauf à y être tenue par la loi. Les facteurs qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes incluent des considérations générales du secteur, des modifications de la réglementation, des changements dans les conditions économiques locales ou nationales, et d'autres risques.

LES VALEURS MOBILIÈRES SONT OFFERTES AUX ÉTATS-UNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SAGEWORKS CAPITAL, LLC., COURTIER EN VALEURS AGRÉÉ ET MEMBRE DE LA FINRA/SIPC. JAMAIS DUBUC MOTORS NI SAGEWORKS CAPITAL NE DONNERONT DE CONSEILS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT NI NE RECOMMANDERONT D'INVESTISSEMENT À QUICONQUE, ET AUCUNE COMMUNICATION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE DUBUCMOTORS.COM OU PAR TOUTE AUTRE VOIE NE DEVRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME TELLE. LES INVESTISSEURS NE DOIVENT PAS INVESTIR EN SE BASANT SUR CE SEUL COMMUNIQUÉ DE PRESSE, MAIS DOIVENT LIRE ET COMPRENDRE LE MÉMORANDUM DE PLACEMENT PRIVÉ ET TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À L'APPEL AVANT DE DÉCIDER D'INVESTIR.

Mike Kakogiannakis

mike@dubucmotors.com



