La Banque Scotia annonce l'acquisition d'une participation de 51 % dans Banco Cencosud au Pérou ainsi que la conclusion d'un partenariat







TORONTO et LIMA, Pérou, le 9 mai 2018 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que sa filiale péruvienne, Scotiabank Peru, avait conclu avec Cencosud Peru une entente visant l'acquisition d'une participation lui conférant le contrôle de Banco Cencosud (51 %), une société qui offre des cartes de crédit et des prêts aux consommateurs du Pérou, pour la somme d'environ 130 millions de dollars canadiens. En vertu de cette entente, les deux sociétés signeront également un partenariat de 15 ans prévoyant la gestion du segment des cartes de crédit et l'offre de produits et de services additionnels. La Banque Scotia et Cencosud ont déjà conclu des ententes similaires au Chili et en Colombie dans le passé.

À la clôture de la transaction, la Banque Scotia deviendra le deuxième plus grand émetteur de cartes de crédit au Pérou. L'entente est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation et les conditions de la transaction ne comportent aucune incidence financière importante pour la Banque Scotia.

Cencosud est le deuxième supermarché en importance au Pérou et la quatrième plus grande chaîne de magasins à rayons du pays. Cencosud exerce ses activités au Pérou depuis 2007 sous les noms de Supermercados Wong, Supermercados Metro et Tiendas Paris et elle exploite également des centres commerciaux. Banco Cencosud compte actuellement plus de 315 000 clients actifs et la valeur des prêts en cours au Pérou s'élève à environ 240 millions de dollars canadiens.

« En misant sur son partenariat existant avec Cencosud, la Banque Scotia pourra augmenter sa part de marché et ses activités au Pérou et offrir ses produits et ses services financiers de pointe à une clientèle plus étendue, a indiqué Ignacio (Nacho) Deschamps, chef, Opérations internationales à la Banque Scotia. Cette transaction s'inscrit également parfaitement dans la stratégie internationale globale de la Banque Scotia consistant à accroître sa présence au sein des économies de l'Alliance du Pacifique, soit le Mexique, le Pérou, le Chili et la Colombie. »

« En collaboration avec Cencosud, la Banque Scotia tentera de consolider et d'augmenter son portefeuille de cartes de crédit et de prêts aux consommateurs, » a expliqué Miguel Uccelli, directeur national et chef de la direction de Scotiabank Peru. Scotiabank Peru utilisera ce partenariat renforcé pour recruter de nouveaux clients et soutenir la croissance interne de son portefeuille de produits à l'intention des particuliers. »

La Banque Scotia au Pérou et en Amérique latine

La Banque Scotia exerce des activités au Pérou depuis 1997.

Elle y a étendu sa présence grâce à l'acquisition de Banco Wiese Sudameris et de Banco Sudamericano en 2006, de Banco del Trabajo en 2008 et des portefeuilles (consommateurs et entreprises) de Citibank en 2015.

des portefeuilles (consommateurs et entreprises) de Citibank en 2015. En 2008, la Banque Scotia a fait son entrée sur le marché des caisses de retraite en achetant Profuturo et sa clientèle est passée à 1,8 million lorsqu'elle a fait l'acquisition d'une participation de 50 % dans AFP Horizonte.

La division des services bancaires de Scotiabank Peru compte actuellement près de 10 500 employés, 310 succursales, 975 GAB partout au pays et 3,5 millions de clients (particuliers, entreprises et institutions).

La Banque Scotia exerce ses activités dans 11 pays d'Amérique latine, et se concentre particulièrement sur les marchés du Mexique, du Pérou, du Chili et de la Colombie.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 24 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 89 000 employés et son actif à plus de 923 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, veuillez consulter banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 20:32 et diffusé par :