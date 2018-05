GM souligne l'efficacité, la qualité et l'innovation de Day & Ross Logistique Dédiée







MISSISSAUGA, ON, le 9 mai 2018 /CNW/ - Day & Ross Logistique Dédiée a été reconnue comme un de ses fournisseurs mondiaux de l'année par General Motors lors de sa 26e cérémonie de remise des prix de Fournisseur de l'année présentée le vendredi 20 avril à Orlando, en Floride.

GM a rendu hommage à 132 de ses meilleurs fournisseurs de 17 pays qui ont systématiquement dépassé les attentes de GM, créé une valeur exceptionnelle ou apporté des innovations à la compagnie. En faisant cette annonce, GM a rendu hommage au plus grand nombre de fournisseurs depuis la création du prix de Fournisseur de l'année en 1992. Day & Ross Logistique Dédiée reçoit ce prix pour une deuxième fois.

« General Motors a l'occasion de rendre hommage aux fournisseurs qui se démarquent nettement des autres », a déclaré Steve Kiefer, premier vice-président, Achats mondiaux et chaîne d'approvisionnement de GM. « L'industrie de l'automobile évolue à la vitesse grand V. Les relations que nous entretenons avec nos fournisseurs prennent toute leur importance lorsqu'il s'agit d'offrir un solide éventail de véhicules ainsi que les véhicules de pointe et les services de mobilité de demain. »

Plus de 45 pour cent des récipiendaires des prix de Fournisseur de l'année de cette année ont aussi reçu le prix en 2016.

Le prix de Fournisseur de l'année de GM est décerné aux fournisseurs qui se distinguent des autres en respectant les paramètres de qualité, d'exécution, d'innovation et de coût total pour l'entreprise. Le prix est remis aux entreprises qui offrent des produits et des services de composants de véhicules, de chaîne d'approvisionnement et de logistique, de service à la clientèle et de service après-vente, et de services indirects à GM.

« Le prix de Fournisseur de l'année est une réalisation exceptionnelle pour Day & Ross Logistique Dédiée et tous les membres de son équipe qui ont contribué à cet exploit, car il tient compte de tous les fournisseurs de General Motors à l'échelle planétaire », a déclaré Shawn McMahon, président de Day & Ross Logistique Dédiée. « Cet hommage a été rendu à 132 des 20 000 fournisseurs mondiaux de GM en 2017. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance que GM continue à manifester à notre égard et nous nous réjouissons de trouver de nouveaux moyens de valoriser notre partenariat. »

À propos de Day & Ross Logistique Dédiée

Day & Ross Logistique Dédiée offre des solutions de transport et de distribution sur mesure. Forte d'un système de gestion de la logistique et d'une présence à part entière dans tout le marché de la logistique dédiée au Canada, Day & Ross offre tous les avantages de posséder son propre parc de véhicules tout en minimisant les risques et les coûts. Day & Ross Logistique Dédiée est une division du Groupe de transporteurs Day & Ross, qui exploite trois autres divisions : Day & Ross marchandises générales, Day & Ross chaîne d'approvisionnement et réseaux commerciaux et Sameday Worldwide. Le Groupe de transporteurs Day & Ross appartient à part entière à McCain Foods Limited.

General Motors Co. (NYSE:GM, TSX: GMM) et ses partenaires fabriquent des véhicules dans 30 pays et la compagnie a des cadres supérieurs en poste dans les plus grands marchés de l'automobile en expansion dans le monde. GM, ses filiales et ses entreprises en participation vendent des véhicules de marque Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall et Wuling. Vous trouverez plus de renseignements sur l'entreprise et ses filiales, dont OnStar, un leader mondial en sécurité automobile et en services de sécurité et d'information, sur le site http://www.gm.com

