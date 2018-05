Nexen Tire appuie la campagne de sécurité des automobilistes, « Vision Zéro », du Département des Transports de la ville de New York







Nexen Tire déploie à Times Square un panneau publicitaire à l'appui de la campagne de sécurité routière du Département des Transports de la ville de New York

SÉOUL, Corée du Sud, 9 mai 2018 /CNW/ - Nexen Tire, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneus, a annoncé que Nexen Tire USA, sa société américaine, s'alignant sur le Département des Transports de la ville de New York, a lancé à Times Square, à New York, un panneau d'affichage numérique à l'appui de la nouvelle campagne de sécurité des automobilistes « Vision Zéro » (objectif zéro).

La campagne « Vision Zéro » vise à sensibiliser les automobilistes du monde entier à la conduite au volant et à l'entretien des véhicules. Dans le clip de 15 secondes, lancé le 23 avril, Nexen Tire capte les 30 millions d'automobilistes du monde entier qui dépendent de ses pneus pour assurer leur sécurité sur la route. Centrée sur la sécurité des automobilistes, la publicité de Nexen Tire sera diffusée sans interruption jusqu'au 31 décembre à l'intention des visiteurs -- près de 1,5 million -- qui fréquentent tous les jours Duffy Square dans le district de Times Square.

« La sécurité a toujours été et reste encore la priorité absolue de Nexen Tire, et nous sommes fiers d'appuyer le Département des Transports de la ville de New York dans sa campagne visant à promouvoir la sécurité des automobilistes », a déclaré Jong Sun Kim, chef de la direction de Nexen Tire USA. « En pouvant diffuser le message via des panneaux d'affichage dans la zone touristique la plus dynamique du monde, nous espérons démontrer que nos efforts, loin de se limiter au développement de pneus de qualité et sûrs, visent aussi à sensibiliser le public à la sécurité au volant. »

Une annonce publicitaire de 15 secondes, signée Nexen Tire, suivra immédiatement le message « Vision Zéro » du Département des Transports de la ville de New York. Le clip sera également diffusé lors du célèbre défilé de l'Action de grâce et du réveillon du Nouvel An de Times Square, deux occasions opportunes de promouvoir à l'endroit des touristes internationaux et des Américains l'équipement de sécurité et la sécurité des automobilistes, un message qu'ils voudront bien relayer dans leur localité. Pour visionner la vidéo intégrale, cliquez sur https://www.youtube.com/watch?v=iLJ-Zzi44is.

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, fondée en 1942, est un fabricant mondial de pneumatiques dont le siège social est situé à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Nexen Tire, l'un des fabricants de pneus à la croissance la plus rapide au monde, compte 491 concessionnaires dans 141 pays (depuis juillet 2015) et exploite trois usines de production, deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une en Chine (Qingdao). Une quatrième usine à Zatec, en République tchèque, commencera ses opérations en 2018. Nexen Tire produit des pneus pour véhicules particuliers, véhicules utilitaires sportifs et camions légers, pneus qui bénéficient d'une technologie avancée et se démarquent par leur excellence dans la conception. La société est également portée sur la production de pneus UHP (ultra hautes performances) qui font appel à des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipements d'origine à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays du monde. En 2014, la société a réussi un grand chelem en remportant pour la première fois quatre prix de conception, devançant les divers fabricants mondiaux de pneus. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.nexentire.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/689028/Nexen_Tire_Supports_New_York_City_Department_of_Transportation_Safe_Driving_Campaign_FRC.jpg

