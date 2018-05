La promotion «?Qingdao, une ville de marques?» visant le marché international







Une occasion pour les investisseurs internationaux du programme «?Fait en Chine?»

QINGDAO, Chine, 9 mai 2018 /CNW/ - Qingdao, aussi connue comme la «?Ville des marques?», est le 7e port le plus achalandé au monde selon les volumes de chargement. À l'avant-plan des investissements en Chine, c'est aussi l'une des premières villes modèles de coopération commerciale et économique Chine-États-Unis et Chine-Royaume-Uni à un niveau local. Afin de stimuler la mise à niveau et la transformation industrielles, et aussi d'améliorer la qualité et le commerce extérieur, le Bureau municipal du commerce de Qingdao a tenu trois activités promotionnelles au sein du marché international pour les produits et les entreprises les plus importantes de Qingdao sous le thème «?Qingdao, une ville de marques?» lors de la 123e Foire d'exportation et d'importation de marchandises de la Chine (Foire de Canton), laquelle a attiré près de 1?000 acheteurs en provenance de 20 pays de la planète.

Cette année marque le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture de ce pays. Durant la période couverte par le 13e plan quinquennal, on prévoit que Qingdao importera 100 milliards $ US de marchandises, attirera des investissements étrangers de l'ordre de 30 milliards $ US, et investira 20 milliards $ US à l'étranger. Le nombre total de touristes transfrontaliers, lui, devrait atteindre 5 millions. Étant l'une des premières villes côtières chinoises à s'ouvrir sur le monde extérieur, Qingdao continuera de multiplier les opportunités offertes à davantage d'investisseurs étrangers. L'offensive promotionnelle «?Qingdao, une ville de marques?» visant le marché international fera rayonner l'image de marque des entreprises, augmentera le nombre de commandes, et ouvrira de nouvelles perspectives d'avenir afin que celles-ci bonifient leur avantage concurrentiel et saisissent des occasions d'affaires dans le cadre d'une nouvelle ronde de développement et d'actualisation du commerce extérieur.

D'une perspective historique, la mise à niveau industrielle fondée sur les innovations deviendra une tendance future pour le développement du commerce en Chine, et les plus grandes marques chinoises joueront un rôle significatif dans la promotion des marques «?Fait en Chine?», faisant valoir la confiance chinoise envers le marché international et pavant la voie du développement industriel mondial.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Yating Song

+86-532-8585-2331

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/688913/Qingdao_Marketing_Promotion_FRC.jpg

SOURCE Qingdao Bureau of Commerce

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 18:13 et diffusé par :