Plan d'effectifs 2018-2019 - La CSDM fait le choix de maintenir la surcharge de travail

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du dépôt du plan d'effectifs 2018-2019 de la Commission scolaire de Montréal, les cinq syndicats formant l'Intersyndicale CSDM joignent leurs voix afin de dénoncer la surcharge toujours imposée par leur employeur.

« Malgré des ajouts de près de 32,64 postes d'ouvriers d'entretien au total, nous sommes loin d'un retour à la normale sur le terrain, de souligner Rémi Desrosiers, président du Syndicat national des employées et employés de la Commission scolaire de Montréal (CSN). L'ajout de seulement cinq postes chez les ouvriers spécialisés nous indique clairement que la CSDM entend bien favoriser davantage de recours à la sous-traitance puisqu'au même moment, la direction embauche plusieurs cadres responsables des budgets d'entretien des bâtiments, sans avoir la main-d'oeuvre en interne pour réaliser les travaux. Après des coupes d'environ 15 % des postes des ouvriers spécialisés tout au long de l'application des politiques d'austérité, ces cinq nouveaux affichages ne règleront pas la surcharge vécue au jour le jour. »

« Même si nos membres font face à un statu quo de nos effectifs, nous devons assumer encore des années de compressions et de réduction de ceux-ci. Le manque de travailleurs sur nos listes de rappel fait en sorte que dans certains établissements, lorsqu'il y a des absences, nous avons des périodes de plusieurs jours sans aucun entretien ménager, de déclarer Gilbert Ducharme, président de l'Association des concierges des écoles du district de Montréal (ACEDM-CSN). La dynamique malsaine imposée par la CSDM dans les relations de travail ne favorise pas la rétention des employé-es. La judiciarisation sert désormais de base à des attaques constantes contre les salarié-es de la CSDM. »

« Au total, la CSDM ajoute 27,33 postes dans le secteur administratif alors que nous en aurions besoin de 144,85 pour revenir à la hauteur des effectifs de 2010. C'est au sein de ces corps d'emploi -- les secrétaires, les secrétaires d'écoles et de gestion, les agents de bureau de classe I, II et principale, et de techniciennes en administration -- que l'on retrouve un des plus hauts taux d'épuisement et de détresse psychologique. Selon la fédération des commissions scolaires du Québec, en 2016-2017, 44 % de l'absentéisme est lié à la santé mentale à la CSDM. L'employeur doit impérativement prendre la juste mesure de ces données alarmantes qui démontrent, sans l'ombre d'un doute, que notre employeur se moque complètement de la santé des travailleuses et des travailleurs de la CSDM », de marteler Michel Picard, président de l'Association professionnelle du personnel administratif (CSN).

« Avec l'application de la Loi 105, le gouvernement néolibéral de Philippe Couillard a gagné son pari d'abolir les commissions scolaires en accordant les budgets directement à chaque établissement. Ce qui apparait clairement, c'est que la subsidiarité fera disparaître la CSDM qui ne deviendra qu'une coquille vide puisqu'elle ne servira qu'à émettre des chèques. Le jour où les quelque 200 établissements de la CSDM gèreront 200 comités de relations de travail, 200 services de ressources humaines et 200 services de paie, les élèves seront-ils mieux servis? En plein "réinvestissement" gouvernemental, le plan d'effectifs, s'il présente de beaux affichages de postes pour certains titres d'emplois, il en va tout autrement pour les psychologues, pour les conseillers en formation scolaire et pour les conseillers en orientation. Comment cela peut-il être possible? Comment la CSDM peut-elle vraiment abolir des postes de psychologues? Est-ce une question de subsidiarité? Est-ce une volonté de certaines directions d'écoles et de centres, qui prennent de plus en plus de place dans les décisions, au détriment du centre administratif? Pendant ce temps, la CSDM traite ses salarié-es avec peu de respect et travaille main dans la main avec des firmes de comptables qui ne cherchent qu'à bénéficier des fonds publics voués à nos écoles », de poursuivre Michel Mayrand, président du Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal (CSQ).

« Même si ce plan d'effectifs ne touche pas directement les professeur-es, nous en ressentons toujours les effets. Dans le cadre d'une démarche paritaire de collecte des besoins étendue à toutes les écoles, le syndicat réclame et la CSDM reconnait que, pour répondre aux besoins des élèves HDAA, il nous faudrait combler environ 300 postes d'enseignantes-orthopédagogues, de TES, de psychoéducateurs, d'orthophonistes et de psychologues. Sans ces professionnels en soutien, ce sont les professeurs qui doivent faire face à des élèves qui méritent déjà toute notre attention. Entre autres, la pression qui en résulte devient trop souvent insupportable pour les professeur-es, ce qui ne favorise en rien l'attraction et la rétention des professeurs. Dans un contexte d'intégration massive d'ÉHDAA, nous nous retrouvons de plus en plus confrontés à des enjeux de violence et de sécurité quand les services ne sont pas au rendez-vous », de conclure Catherine Renaud, présidente de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal.

L'Intersyndicale CSDM regroupe 16 000 membres du Syndicat national des employées et employés de la Commission scolaire de Montréal (CSN), de l'Association des concierges des écoles du district de Montréal (ACEDM-CSN), de l'Association professionnelle du personnel administratif (CSN), du Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal (CSQ) et de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal.

