Bourse en relations du travail - La FAE remet une bourse de 2 000 $ à un doctorant

LAVAL, QC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a remis pour une quatrième année une bourse de 2 000 $ pour un projet de recherche novateur en relations du travail à un étudiant qui fait avancer les connaissances. Le lauréat, maître Sébastien Parent, est inscrit depuis l'automne 2017 au doctorat de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Son projet d'étude porte sur l'impact du droit du travail sur l'interprétation des droits et libertés consacrés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Réunis en Conseil fédératif à Laval, les membres de la FAE ont souligné la pertinence de ses travaux. Avec sa thèse doctorale, Me Parent souhaite comprendre la transformation des droits et libertés fondamentaux dans la sphère de l'emploi. Par ses travaux, il aspire à une meilleure protection des personnes salariées en tant que personne humaine bénéficiaire des mêmes droits fondamentaux que dans les autres sphères de sa vie. Au final, il entend suggérer une nouvelle démarche d'appropriation des droits et libertés de la personne, par les personnes salariées et les associations syndicales, dans le but d'améliorer les conditions de travail et l'autonomie des travailleuses et travailleurs québécois.

« Maître Parent s'est démarqué grâce à la qualité de son dossier et à l'approche novatrice qu'il propose afin d'analyser un sujet encore très peu traité au Québec : la constitutionnalisation du droit du travail. La FAE travaille à la préservation et à la progression des libertés civiles, démocratiques et syndicales, convaincue qu'elles constituent la meilleure garantie à la défense et à la recherche de la dignité humaine. En ce sens, le projet de maître Parent rejoint l'un de nos principes fondateurs. Nous sommes donc très fiers de l'encourager dans la poursuite de ses travaux », a souligné Luc Ferland, vice-président aux relations du travail à la FAE.

La bourse de la FAE permettra au lauréat de se consacrer, entre autres, à la rédaction de son mémoire et éventuellement, de diffuser les résultats de son travail dans le milieu scientifique et dans la collectivité. Maître Parent travaille sous la supervision du professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, maître Gilles Trudeau, présent lors de la cérémonie.

Créée en 2013, cette bourse annuelle vise principalement à reconnaître l'apport des travaux d'une étudiante, d'un étudiant ou d'une personne diplômée de 2e ou 3e cycle universitaire à l'avancement des connaissances en relations du travail. Pour être admissibles, les projets de recherche doivent être progressistes et compatibles avec les valeurs de la FAE. Cette année, près d'une vingtaine de candidatures ont été déposées.

La FAE regroupe huit syndicats qui représentent plus de 34 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que plus de 900 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE).

