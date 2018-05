Une étude de Reuters Plus révèle une demande croissante pour du contenu de marque personnalisé







LONDRES, 9 mai 2018 /CNW/ - Les consommateurs sont de plus en plus intéressés au contenu qui reflète leur type de personnalité et qui est livré dans leur ton et leur style de préférence, selon une nouvelle étude publiée aujourd'hui par Reuters Plus, le studio de production de contenu de marque du plus grand service de nouvelles multimédia de portée internationale au monde.

Le rapport Content Connect II, découlant d'un nouveau sondage réalisé auprès des utilisateurs de Reuters.com à l'échelle planétaire, révèle que 77 % des consommateurs mondiaux s'attendent à voir - à l'avenir - davantage de contenu personnalisé. Il dénote que les campagnes de contenu de marque sont plus efficaces si elles comprennent des éléments personnalisés; en effet, 63 % des consommateurs s'entendent pour dire que le contenu adapté à leurs besoins améliore leur perception de la marque qui y est associée et 58 % voient les marques d'un meilleur oeil si celles-ci leur proposent du contenu qui correspond à leurs intérêts.

Le sondage, réalisé par Synergy Research and Consulting, souligne l'importance du style et du ton dans le domaine du contenu de marque, constatant que certains sujets de contenu plaisent à différentes personnalités. Il indique par exemple que le type de personnalité le plus intéressé par le domaine des affaires et des finances est l'« ambitieux », alors que les arts et la culture intéressent surtout les « créatifs », que la politique attire avant tout l'attention des personnes « directes » et que le domaine du voyage plaît davantage aux « spontanés ».

Il signale également les attributs que les consommateurs considèrent comme les plus attrayants en termes de contenu de marque. Il révèle que les consommateurs mondiaux considèrent le contenu commandité plus attrayant s'il donne à réfléchir (64 %), s'il est créatif (58 %), s'il est humoristique (55 %) et s'il se révèle novateur (51 %).

La recherche Content Connect II montre que les consommateurs sont ouverts aux façons nouvelles et innovantes d'interagir avec le contenu, indiquant un ensemble de formats intéressants dont les plus populaires sont les articles brefs (64 %), les analyses approfondies (60 %), les vidéos (55 %) et les infographies (45 %).

En ce qui a trait aux formats, 71 % des consommateurs intéressés par le contenu de marque aimeraient voir leurs marques préférées commanditer des sites Web - ou encore des sections ou pages de ceux?ci -, tandis que 57 % préféreraient que les marques commanditent des articles sur des sites Web, des pages Web diverses et des applications.

De façon générale, les consommateurs estiment dans une mesure de plus en plus grande que les marques peuvent bénéficier de la commandite de contenu de qualité; 68 % des répondants étaient de cet avis, comparativement à 60 % l'année dernière. En outre, le public est encore réceptif au contenu commandité si le sujet les intéresse; 75 % des répondants étaient en accord avec cette affirmation, comme l'année dernière.

Munira Ibrahim, directrice générale adjointe aux ventes et solutions de contenu chez Reuters, a indiqué ceci : « Tandis que le marketing de contenu et que le contenu de marque continuent de croître, les consommateurs exigent de plus en plus de contenu qui soit davantage pertinent et personnalisé. Cette recherche démontre que les spécialistes en commercialisation de contenu doivent bien comprendre les préférences et personnalités de leur public afin de maximiser l'intérêt et l'engagement des consommateurs. Pour Reuters Plus, c'est une priorité dans les démarches visant à proposer des solutions efficaces aux clients. »

À la lumière de ces constatations, le rapport Content Connect II indique les sept étapes que les spécialistes en commercialisation de contenu devraient envisager de suivre pour élaborer des campagnes de contenu de marque réussies. Les étapes peuvent être consultées ici.

Le sondage en ligne de portée mondiale a été mené auprès de 752 utilisateurs de Reuters.com du 15 février au 6 mars 2018.

Le rapport Content Connect II complet se trouve ici.

Reuters

Reuters, la division de l'information et des médias de Thomson Reuters, est le plus grand service de nouvelles multimédia de portée internationale au monde, son public représentant plus d'un milliard de personnes chaque jour. Reuters communique aux professionnels des nouvelles commerciales, financières, nationales et internationales par l'intermédiaire des applications pour ordinateur de Thomson Reuters de même que d'organisations médiatiques mondiales, en plus de les transmettre directement aux consommateurs au moyen de Reuters.com et Reuters TV. Suivez les nouvelles de Reuters à @ReutersPR.

Reuters Plus

Reuters Plus est le studio de production de contenu de marque du plus grand service de nouvelles multimédia de portée internationale au monde. Pour de plus amples renseignements, visitez plus.reuters.com.

Personne?ressource :

Pete Biggs

+442075424214

Pete.biggs@thomsonreuters.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/13199/THOMSON_REUTERS_LOGO.jpg

SOURCE Reuters

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 17:40 et diffusé par :