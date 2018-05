Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A10 / A15 / A20 | PONT CHAMPLAIN

Montréal, Brossard

Dans les DEUX directions

fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A19 | PONT PAPINEAU-LEBLANC

Laval, Montréal

Direction SUD / vers MONTRÉAL

Sur le pont Papineau-Leblanc (au-dessus de la rivière des Prairies)

fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Fermeture par défaut, à compter de 21 h :

entrée du boulevard Lévesque pour A-19 SUD. Détours :

En direction EST via place J.-J.-Joubert, rue Luçon, avenue J.-J.-Joubert, boulevard de la Concorde et A-19 SUD.

En direction OUEST via la rue Joly, boulevard de la Concorde et A-19 SUD.

R134 | PONT JACQUES-CARTIER

Montréal, Longueuil

Direction OUEST / vers la RIVE-SUD

fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

MONTRÉAL

A10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST / vers le pont Champlain

Entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15 NORD) et l'Île des Soeurs / pont Champlain

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : boule. Gaétan-Laberge, A15 NORD, demi-tour à la sortie 61 (avenue Atwater), A15 SUD et sortie 57-S pour l'Île des Soeurs ou continuer pont Champlain / Rive-Sud.

A15

Montréal

Direction SUD

Sortie 61 (avenue Atwater)

fermeture de la sortie, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détours

AUTOS : sortie 60 pour le boul. Gaétan-Laberge, rue Gilberte-Dubé, rue Wellington, rue Butler, rue d'Argenson, rue Centre.

CAMIONS : sortie 60 pour le boul. Gaétan-Laberge, boul. LaSalle, rue d'Argenson, rue Centre.

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 NORD pour A20 OUEST (du Souvenir)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : bretelle A15 NORD, sortie 66 pour le chemin de la Côte-Saint-Luc, boul. Décarie, rue Sherbrooke, boul. Cavendish, rue Saint-Jacques, rue Pullman et A20 OUEST.

Note : fermeture des entrées du boul. De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick pour l'A20 OUEST. Détour via la bretelle A-15 NORD.

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour R136 / A-20 EST (centre-ville)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : bretelle pour A15 SUD, sortie 60 pour A10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), rue Duke et A720 EST. Pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : via les rues Duke, Wellington, Peel et Saint-Antoine.

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A20 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : continuer A15 SUD, sortie 62 pour les boulevards De La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon, rue Saint-Patrick, avenue Saint-Pierre et rue Richmond.

Bretelle A20 EST pour A15 NORD (Décarie)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : bretelle A15 SUD, sortie 62 (boul. De La Vérendrye), demi-tour via la rue Drake et bretelle pour l'A15 NORD.

Bretelle A20 EST pour R136 / A720 EST (centre-ville)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : bretelle pour A15 SUD, sortie 60 pour A10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), rue Duke et A720 EST. Pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : via les rues Duke, Wellington, Peel et Saint-Antoine.

Bretelle R136 / A720 OUEST pour A20 OUEST

fermeture de la bretelle, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : avenue Viger, boul. Robert-Bourassa, A10 EST et A15 NORD.

Note : fermeture de l'A720 OUEST (Ville-Marie) entre le début de l'autoroute et l'échangeur Turcot.

A15 / A40 | ÉCHANGEUR DÉCARIE

Montréal

Bretelle A15 NORD pour A40 OUEST / A520 OUEST / BOULEVARD MARCEL-LAURIN

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : bretelle pour A40 EST : sortie 68 (rue Stinson), chemin de la Côte-de-Liesse Est, demi-tour au chemin de Dunkirk (passer sous l'autoroute), chemin de la Côte-de-Liesse et A40 OUEST (via l'entrée à la hauteur du boul. Cavendish).

Bretelle A40 OUEST pour A15 SUD

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 59 à jeudi 5 h

Détour : continuer A40 OUEST, sortie 65 (A520) demi-tour dans le rond-point, chemin de la Côte-de-Liesse Est et boul. Décarie Sud.

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST

Sortie 56 (A520)

fermeture de la sortie, jusqu'à vendredi

Détour : A20 EST, sortie 58 pour la 55e Avenue, demi-tour, A20 OUEST et sortie pour l'aéroport ou l'A520.

A25

Montréal

Direction NORD

Sortie 5 (rue Sherbrooke)

fermeture de la sortie, de mercredi 23 h à jeudi 5 h 30

Détour : A25 NORD, sortie 7 (rue Beaubien), voie de desserte, demi-tour sous l'A40, voie de desserte SUD et rue Sherbrooke.

Entrées de la rue Sherbrooke pour A25 NORD

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détours :

Rue Sherbrooke EST : rue Lepailleur, rue Teck, rue Honoré-Beaugrand, rue Sherbrooke, rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

Rue Sherbrooke OUEST : rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

Voie de desserte A25 NORD

Entre les rues Hochelaga et Sherbrooke

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détours

De la rue Hochelaga :

En direction EST : rue Hochelaga, rue Honoré-Beaugrand, rue Sherbrooke , rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

rue Sherbrooke, rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

En direction OUEST : rue Hochelaga, boul. Langelier, rue Sherbrooke , rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

Fermeture par défaut, selon le même horaire, même détour :

entrée de la rue Hochelaga pour A25 NORD.

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 50 (boul. Saint-Charles) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : voie de desserte.

A40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie no 70 (A-15 NORD) et l'entrée du boul. Cavendish

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : voie de desserte jusqu'au boul. Cavendish.

A720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE / TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER

Montréal

Direction EST

Entre la sortie no 6 (rue Berri) et la rue Panet (tunnel Viger)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : rue Saint-Antoine.

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et l'entrée de la rue Panet

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : rue Saint-Jacques, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine.

Fermetures par défaut à compter de 22 h 30 :

entrées des rues Notre-Dame , de la Cathédrale et Duke . Détour via la rue Saint-Antoine .

A720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE / TUNNELS VIGER ET VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'échangeur Turcot

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : avenue Viger, boul. Robert-Bourassa, A10 EST, sortie no 4 (boul. Gaétan-Laberge) et A15 NORD.

Fermetures par défaut, à compter de 23 h :

entrée commune des rues Sanguinet et Saint-Antoine Est, entrée à la hauteur de la rue Rose-de- Lima .

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Direction SUD

Entre la sortie 15 (A440) et l'entrée du boulevard Samson

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h 30 à jeudi 4 h

Détour : voie de desserte.

ÉCHANGEUR A15 / A440

Laval

Bretelle A15 SUD (des Laurentides) pour A440 EST (Jean-Noël-Lavoie)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : voie de desserte A15 SUD, demi-tour via le boulevard Saint-Martin, voie de desserte A15 NORD et bretelle pour A440 EST

Bretelle A440 EST (Jean-Noël-Lavoie) pour A15 NORD (des Laurentides)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : voie de desserte A440 EST, demi-tour à la hauteur du boulevard Industriel, voie de desserte A440 OUEST et bretelle pour A15 NORD.

Note : fermeture de 1 voie sur 2 de la voie de desserte de l'A440 EST, à partir de 21 h.

A25

Terrebonne

Direction SUD

À la hauteur de l'île Saint-Jean

fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 23 h à vendredi 5 h

MONTÉRÉGIE

SECTEUR DE L'ÉCHANGEUR A10 / R132 / PONT CHAMPLAIN

BOULEVARD MARIE-VICTORIN

Brossard

Direction EST

Entre la sortie pour l'A10 EST / Sherbrooke et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : bretelle A10 EST (vers Sherbrooke), sortie 8 pour le boul. Taschereau, boul. Lapinière, boul. Simard et boul. Marie-Victorin EST / R132 EST.

NOTE : fermeture par défaut de la bretelle R132 EST pour A10 OUEST (vers Montréal / pont Champlain). Détour via la bretelle A10 EST (vers Sherbrooke), sortie 8 pour le boul. Taschereau, avenue Auteuil, boul. Lapinière, A10 OUEST vers Montréal / pont Champlain.

Bretelle A10 EST (venant de Montréal / pont Champlain) pour R132 EST (vers Longueuil)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : bretelle R132 OUEST (vers La Prairie), boul. Marie-Victorin OUEST, demi-tour à la hauteur du boul. Matte, boul. Marie-Victorin EST et R132 EST.

R132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Brossard

Direction EST

À la hauteur du pont Champlain

fermeture de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

A10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction EST

Entre le boulevard Leduc et l'A30

fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

BOULEVARD TASCHEREAU

Longueuil

Direction OUEST

Entre la sortie et l'entrée du Pont Jacques-Cartier

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : pont-Jacques-Cartier, demi-tour à la sortie pour le parc Jean-Drapeau et pont Jacques -Cartier vers Longueuil et R134 OUEST.

De 2018 à 2020, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,8 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 17:02 et diffusé par :