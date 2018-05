Population Connection annonce les gagnants du concours international de vidéo pour les élèves « World of 7 Billion »







WASHINGTON, 9 mai 2018 /CNW/ - Cette année, 18 lauréats ont remporté les premières places du concours vidéo « World of 7 Billion » parrainé par Population Connection. Plus de 5 000 élèves de la sixième année à la douzième année en provenance de 50 pays et ainsi que de 44 territoires et États américains avaient pris part au concours. Les vidéos ont exploré le sujet de la croissance démographique par rapport à l'un des trois enjeux suivants : nourrir 10 milliards de personnes, prévenir la pollution et l'avancement des femmes et des filles.

Les trois gagnants du deuxième cycle du secondaire ont reçu un prix de 1 000 $ chacun, alors que les 3 gagnants de deuxième rang ont reçu 500 $ chacun. De même, les titulaires de 6 mentions honorables ont chacun reçu 250 $. Pour leur part, les gagnants des première et deuxième places du premier cycle du secondaire ont reçu 500 $ et 250 $, respectivement. Les élèves gagnants sont originaires des États-Unis, du Canada, de la Belgique et de la Slovénie.

En plus d'éduquer le public à propos du sujet choisi et de son rapport avec l'accroissement de la population humaine, les élèves devaient inclure au moins une idée de solution durable. « Ce ne sont pas que de jeunes créateurs de vidéos fort talentueux », a souligné John Seager, président de Population Connection. « Tous les gagnants sont des sources d'inspiration pour un avenir durable et empathique. »

L'organisation et la promotion du concours ont été assurées par Population Education, un programme de Population Connection, au cours de l'année scolaire 2017-2018; les vidéos devaient être transmises au plus tard le 22 février 2018. Un jury composé de 61 juges - des éducateurs des niveaux secondaire et collégial, des cinéastes et des experts en la matière - a sélectionné les gagnants.

La plupart des élèves ont connu le concours grâce à leurs enseignants, dont bon nombre l'utilisent pour enseigner les techniques de recherche et de communication. « Chaque année, nous choisissons des thèmes qui non seulement se rattachent à des enjeux mondiaux d'actualité, mais qui s'harmonisent facilement avec le programme de nombreux cours de sciences naturelles et de sciences humaines du niveau secondaire », a expliqué Pam Wasserman, directrice générale adjointe à l'éducation de Population Connection.

Pour plus de renseignements à propos du concours « World of 7 Billion », visitez le www.worldof7billion.org.

Pour voir les vidéos gagnantes et le profil des élèves, visitez le https://www.worldof7billion.org/student-video-contest/2018-winners/.



Liste complète des gagnants :

1 re place pour « l'avancement des femmes et des filles » (premier cycle) : Paulina Fenske, avec Louisa Fowler (réalisatrice principale), Chloe Osbourn et Masha Velinakov de Shorewood , au Wisconsin , pour « Hydration for Education ».

2 e place pour « l'avancement des femmes et des filles » (premier cycle) : Alexis Hu, avec Maggie Claussen, Alexa Baldauff et Mila Thelen de Shorewood , au Wisconsin , pour « A Woman of Worth ».



1 re place pour « nourrir 10 milliards de personnes » (premier cycle) : Ayush Iyer de Lancaster , en Pennsylvanie, pour « Feeding 10 Billion People on Earth ».

2 e place pour « nourrir 10 milliards de personnes » (premier cycle) : Adriana Maratov, avec Kristine Ndubisi (réalisatrice principale), Jacqueline Balanovsky et Shazray Akbar de Las Vegas , au Nevada , pour « What a Waste! ».



1 re place pour « prévenir la pollution » (premier cycle) : Kelly Tung de Cupertino, en Californie, pour « Making a Healthier and Cleaner World ».

2 e place pour « prévenir la pollution » (premier cycle) : Aurora Rodriguez de Dallas , au Texas , pour « Preventing Pollution ».



1 re place pour « l'avancement des femmes et des filles » (deuxième cycle) : Ramya Iyer d' Omaha , au Nebraska , pour « Child Marriage: There Is a Solution ».

2 e place pour « l'avancement des femmes et des filles » (deuxième cycle) : Thalia Kennedy de Chicago , en Illinois , pour « Women's Education ».



1 re place pour « nourrir 10 milliards de personnes » (deuxième cycle) : Arjun Agarwal de Lawrenceville , au New Jersey, pour « Eating Up by Thinking Up ».

2 e place pour « nourrir 10 milliards de personnes » (deuxième cycle) : Victor Elgersma de Bruxelles , en Belgique, pour « Indoor Farming: The Future of Agriculture ».



1 re place pour « prévenir la pollution » (deuxième cycle) : Joshua Romer de Tulsa , en Oklahoma , pour « Do-Able Renewable ».

2e place pour « prévenir la pollution » (deuxième cycle) : Sherron Thomas d'Irving, au Texas , pour « Protecting Our Planet From Pollution ».

Population Connection est un organisme communautaire de portée nationale voué aux enjeux touchant la population qui éduque les jeunes et prône l'application de mesures progressives visant à stabiliser la population mondiale à un niveau que les ressources de la planète peuvent soutenir.

