86e congrès de l'ACFAS - La recherche appliquée au coeur de la programmation







QUÉBEC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - La recherche appliquée est au coeur de la programmation du 86e congrès de l'Acfas. Plus d'une dizaine de chercheurs des centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) membres du Réseau Trans-tech prendront la parole d'ici vendredi afin de présenter des résultats concrets de recherche et d'innovation réalisés en partenariat des PME et des organisations du Québec. Plusieurs de ces communications porteront aussi sur les collaborations entre les chercheurs des CCTT et ceux des universités.

La programmation de ce rendez-vous de la recherche est hautement enrichie par l'apport des CCTT : des acteurs majeurs dans l'avancement technologique et social du Québec. «?C'est avec grand plaisir que je constate la présence active des membres de notre réseau à ce congrès de haute envergure. Rappelons que plus de 4?000 entreprises et organisations collaborent annuellement avec les CCTT dans leurs projets et que plus 9?000 étudiants y sont impliqués chaque année. Ce partenariat accélère et pérennise le développement des entreprises et des organisations d'ici. Les résultats concrets et probants de l'impact des CCTT seront présentés cette semaine dans le cadre de ce congrès.?» affirme d'entrée de jeu Nancy Déziel, présidente du conseil d'administration du Réseau Trans-tech (RTT).

D'ailleurs, les CCTT aborderont des sujets d'actualité tels que l'Internet des objets (colloque #201), l'innovation collaborative (colloque #615), la chimie des produits naturels (colloque #203) et la contribution de l'environnement scolaire à la santé et au bien-être des jeunes (colloque #403). De plus, le colloque intitulé Pratiques, enjeux, défis et avenir de la collaboration université-cégep en recherche est organisé en étroite collaboration avec des CCTT, des cégeps et l'Université du Québec à Chicoutimi. «?La recherche appliquée au collégial s'est considérablement développée au courant des dernières années et sa reconnaissance par les entrepreneurs et par les instances gouvernementales est en forte croissance. Les 49 CCTT emploient plus de 1?400 experts, dont des chercheurs reconnus mondialement, précise M. Vigneault, président-directeur général du RTT, et ils ont des équipements à la fine pointe. Notre présence en tant que réseau lors de l'Acfas permettra aux participants de comprendre, par des exemples concrets, l'expertise de notre regroupement spécialisé en recherche appliquée.?»

La recherche appliquée à l'ère de l'économie du savoir : 25 ans d'évolution et défis pour l'avenir

Dans le cadre du colloque #411, Mathieu Vigneault dévoilera le bilan de l'impact du réseau dans le développement socioéconomique des régions et de la formation de la main-d'oeuvre dans cette économie du savoir toujours en mutation. Il en profitera pour mettre l'accent sur l'importance de la création d'un continuum d'innovation qui allie la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la valorisation par les entreprises.

À propos de Réseau Trans-tech et des CCTT

Les quelque 1?400 experts du Réseau Trans-tech composent le plus vaste bassin d'experts dédiés à l'innovation au Québec et soutiennent les PME et les organisations québécoises dans leurs projets de développement. Le Réseau Trans-tech et les 49 CCTT sont des leviers de développement socio-économique pour l'ensemble du Québec, et ce, depuis de nombreuses années. Ces experts de l'innovation technologique et sociale travaillent annuellement avec plus de 4?300 entreprises et organisations et réalisent plus de 9?000 projets annuellement.

SOURCE Réseau Trans-tech

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 16:45 et diffusé par :