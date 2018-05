Intact Corporation financière annonce les résultats des votes tenus à son assemblée annuelle des actionnaires de 2018







TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé les résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle des actionnaires de 2018, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui à Toronto, Ontario.

1. Élection des administrateurs

Les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 29 mars 2018 ont été élus en qualité d'administrateurs d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Candidat En faveur

(nombre de voix) En faveur

(% des voix) Abstentions

(nombre de voix) Abstentions

(% des voix) Charles Brindamour 109 992 489 98,90 % 1 218 501 1,10 % Robert W. Crispin 108 608 461 97,66 % 2 602 529 2,34 % Janet De Silva 108 209 856 97,30 % 3 001 134 2,70 % Claude Dussault 107 882 087 97,01 % 3 328 903 2,99 % Robert G. Leary 110 862 672 99,69 % 348 318 0,31 % Eileen Mercier 108 006 832 97,12 % 3 204 158 2,88 % Sylvie Paquette 111 098 306 99,90 % 112 684 0,10 % Timothy H. Penner 107 980 144 97,09 % 3 230 846 2,91 % Frederick Singer 111 043 071 99,85 % 167 919 0,15 % Stephen G. Snyder 108 509 171 97,57 % 2 701 819 2,43 % Carol Stephenson 103 988 108 93,51 % 7 222 882 6,49 % William L. Young 111 124 751 99,92 % 86 239 0,08 %

2. Nomination de Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé auditeur d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur (nombre de voix) En faveur

(% des voix) Abstentions

(nombre de voix) Abstentions

(% des voix) 106 623 361 95,84 % 4 629 927 4,16 %

3. Résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 29 mars 2018 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur (nombre de voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de voix) Contre

(% des voix) 104 693 958 94,14% 6 517 032 5,86%

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec près de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte plus de 13 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de cinq millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

SOURCE Intact Corporation financière

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 16:35 et diffusé par :