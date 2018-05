Avis aux médias - Le ministre Bains discutera avec des femmes en position de leadership et des comptables professionnelles agréées







TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre de la Condition féminine, l'honorable Maryam Monsef, participeront à une séance de questions et réponses au Women's Forum Canada 2018 (anglais). La rencontre, qui se tiendra sous le thème « Combler l'écart : Un appel au G7 pour un progrès inclusif » (traduction libre), est organisée par le Forum de femmes pour l'économie et la société.

En soirée, le ministre Bains participera à une discussion informelle et à une séance de questions et réponse organisées par Luminari. La soirée se déroulera sous le thème « De CPA à ministre de l'innovation, une soirée en compagnie de Navdeep Bains » (anglais).

Date : Le jeudi 10 mai 2018



Événement : Women's Forum Canada 2018 Heure : 15 h 50 Lieu : Fairmont Royal York

100, rue Front Ouest

Toronto (Ontario)



Événement : Luminari Heure : 18 h 30 Lieu : Université de Toronto (Mississauga)

Innovation Complex Rotunda

1833, Inner Circle

Mississauga (Ontario)

