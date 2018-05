GreenFields signe une entente de distribution exclusive avec Tapitec au Canada







DAYTON, Tennessee, 9 mai 2018 /CNW/ - GreenFields USA, l'une des principales entreprises mondiales en matière de gazons sportifs, a conclu une entente avec Tapitec, établie à Québec, à titre de distributeur exclusif au Canada. L'entente permettra de fusionner le fabricant de gazon synthétique le plus novateur de l'industrie avec le principal fournisseur et installateur de surfaces sportives au Canada.

Les systèmes de gazon de première qualité de GreenFields sont privilégiés par les collèges, les écoles secondaires et les équipes de club partout en Amérique. Les produits de GreenFields, plus particulièrement ses nouveaux gazons tissés, ont révolutionné l'industrie du gazon synthétique et ont modifié les attentes de la clientèle sur leur jouabilité, leur sécurité et leur durabilité. Dans le marché canadien, GreenFields recherchait un partenaire de distribution possédant un niveau élevé d'expertise technique et une réputation à long terme en matière de qualité. Tapitec s'est avéré être le choix idéal.

« Nous recherchions un seul partenaire possédant la taille, la compétence et la flexibilité pour appuyer une croissance très rapide au Canada », a souligné M. Joe Fields, président de GreenFields. « Tapitec est de loin la société la plus impressionnante au sein du marché. »

Tapitec voit dans ce partenariat une possibilité idéale pour apporter une nouvelle technologie de première qualité à sa clientèle. M. Alain Villiard, PDG de Tapitec, a expliqué comme suit : « Nous avons été réellement impressionnés par les innovations de produits lancées par GreenFields. Leur technologie de gazon a un impact énorme aux États-Unis et nous sommes ravis d'offrir ces innovations au Canada. »

Les deux sociétés ont également signé une entente non exclusive permettant à Tapitec de représenter GreenFields à New York et au New Jersey.

GreenFields développe, produit, fournit et installe des systèmes de gazon synthétique innovants dans le cadre d'une collaboration avec TenCate Grass Group. GreenFields compte maintenant des partenaires de vente dans plus de 100 pays et figure parmi les chefs de file du marché dans plusieurs sports différents, incluant le football et le soccer.

Tapitec Inc. a été fondée en 1973 avec une activité dans le secteur de la construction et plus tard, en 1985, la société a pris de l'expansion pour inclure une division sport qui se spécialise dans l'installation et la maintenance de systèmes synthétiques pour surfaces sportives. Alimentée par sa passion du sport, sa détermination à offrir des produits innovants et un service à la clientèle de qualité supérieure, Tapitec est un nom reconnu dans l'industrie grâce à ses nombreux projets prestigieux.

