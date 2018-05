Le plein de nouveautés pour la Coupe Nissan Micra cette saison







Le Canadian Tire Motorsport Park, près de Toronto, présentera le premier des six événements 2018 la fin de semaine prochaine



MISSISSAUGA, Ontario, 09 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir conquis spectateurs et pilotes avec ses courses spectaculaires et son ambiance familiale lors de ses trois premières saisons sur les pistes canadiennes, la Coupe Nissan Micra est de retour cette année, avec de multiples nouveautés. La saison débutera en Ontario, le 19 Mai, au Canadian Tire Motorsport Park.



Confirmée jusqu'à la fin 2020 par Nissan Canada et le promoteur de la série JD Promotion & Compétition durant l'hiver, la Coupe Nissan Micra présentera de nouveau douze courses, réparties en six événements. La moitié de ces rendez-vous auront lieu en Ontario, avec deux visites au Canadian Tire Motorsport Park et un retour au circuit de Calabogie, près d'Ottawa. L'autre moitié sera présentée au Québec, avec deux présences au Circuit Mont-Tremblant, au nord de Montréal, et le populaire Grand Prix de Trois-Rivières, au coeur de l'été.

Les favoris de retours, des nouveaux arrivent.

Si la stabilité est de mise quant au nombre d'événements, les nouveautés seront bien visibles à la fois sur la piste et en-dehors ! Côté pilotes, ils sont de nouveau près d'une trentaine inscrits, dont le double champion (2015 et 2017) Olivier Bédard, qui change toutefois d'équipe puisqu'il rejoint la structure Solid XPerts du pilote-propriétaire Alex Habrich, un fidèle de la Coupe Nissan Micra depuis la première saison en 2015.

Troisième du championnat l'an dernier, Kevin King, qui évoluera au sein de la structure technique championne l'an dernier avec Bédard (Speed n'Sports), apparaît comme le plus sérieux rival de Bédard, mais il ne faut pas oublier le champion 2017 de la classe Sénior Normand Boyer, ainsi que Valérie Limoges, détentrice de multiples podiums dans la série et "Top 5" du dernier championnat. Des surprises pourraient aussi venir des nombreux débutants dans la série, tel le double champion du Québec de Super Production Challenge Marc Héroux, ou encore de l'Américain Mike Ogren.

La saison qui va débuter au Canadian Tire Motorsport Park le 19 mai prochain ne verra toutefois pas en piste l'Albertain Stefan Rzadzinski, qui a profité pleinement du tremplin que la Coupe Nissan Micra a donné à sa carrière pour évoluer désormais en Coupe Porsche GT3.

Pirelli, le fournisseur officiel de pneumatiques, est rejoint à titre de partenaire de la série par Mobil 1 Racing cette année. Il s'agit d'une entente de trois ans qui fait de Mobil 1 Racing le distributeur officiel de lubrifiants de la Coupe Nissan Micra.

Autre nouveauté cette année, la création de Micra Cup TV qui permettra aux fans qui ne pourront se rendre aux courses de suivre les exploits des pilotes sur chaque épreuve et de s'imprégner de l'ambiance de la Coupe Nissan Micra. Cette émission sera animée chaque jour de course par Antoine Joubert, chroniqueur automobile bien connu des amateurs d'automobile au Québec, sur la page Facebook de la série, en direct.

Les deux courses seront quant à elles retransmises en direct sur Facebook, à 11h10 pour la course de Samedi et 15h10 pour celle du dimanche. Une autre nouveauté à découvrir cette saison ! L'ensemble de ces reportages et vidéo en direct seront ensuite disponibles sur le Canal Youtube Micra Cup TV.

Ce premier rendez-vous 2018 sera bien sûr aussi l'occasion pour les propriétaires de Nissan Micra et de Nissan Z d'assister de nouveau gratuitement au spectacle et même d'effectuer une parade en piste le dimanche. Une expérience toujours inoubliable pour les propriétaires de Micra et de Z que de pouvoir ainsi conduire sur le mythique circuit ontarien qui a jadis accueilli le premier Grand Prix du Canada de Formule 1 !

Pour cette activité, les inscriptions se font en ligne, en remplissant le formulaire qui se trouve sur le site : http://www.coupemicra.com/inscriptionevenement/. Nissan Canada offre par ailleurs deux entrées gratuites à chaque propriétaire de Nissan Micra pour l'ensemble des évènements de la saison après inscription sur le site

Deux courses qui s'annoncent passionnantes, deux séances d'autographes des pilotes de la Coupe Nissan Micra où le public dans son ensemble est convié, un paddock ouvert à tous et des reportages en direct tout au long de la fin de semaine sur les médias sociaux de la Coupe Nissan Micra, ce premier rendez-vous 2018 promet beaucoup !

Pour plus d'information sur la Coupe Nissan Micra, consultez : www.nissan.ca/coupemicra.

Présences en piste de la Coupe Nissan Micra :

Essais libres : vendredi 18 mai de 8h50 à 9h20

Qualification : vendredi 18 mai, de 13h50 à 14h20

Première course : samedi 19 mai, de 11h10 à 11h40

Seconde course : dimanche 20 mai, de 15h10 à 15h40

Calendrier de la saison 2018 de la Coupe Nissan Micra :

Du 18 au 20 mai Victoria Day Weekend SpeedFest, Canadian Tire Motorsport Park,

Ontario

Du 02 au 03 juin Kyle Nash Memorial, Calabogie Motorsports Park, Ontario

Du 27 au 29 juillet Classique d'été, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 10 au 12 août Grand Prix de Trois-Rivières, Québec

Du 24 au 26 août NASCAR Weekend, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 21 au 23 sept. Classique d'automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

À propos de la Coupe Nissan Micra

Présentée par JD Promotion & Compétition en collaboration avec Nissan Canada, la Coupe Nissan Micra en est maintenant à sa quatrième saison. Il s'agit d'une série de courses réparties sur six fins de semaine en Ontario et au Québec. De mai à septembre, les pilotes s'affrontent au volant de voitures Nissan Micra quasiment de série et dotées d'exactement le même équipement, ce qui permet réellement aux plus talentueux de se démarquer.

La série s'adresse aux jeunes conducteurs de kart, au Canadien moyen qui souhaite faire ses débuts dans la compétition automobile, ou à quiconque souhaitant connaître la poussée d'adrénaline d'une course. En somme, la Coupe Nissan Micra est faite pour les passionnés de sports automobiles qui recherchent le plaisir et le frisson de la course, sans devoir dépenser des sommes extravagantes.

Nissan North America

En Amérique du Nord, les activités de Nissan comprennent le design automobile, la conception technique, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la fabrication. Nissan s'emploie à assainir l'environnement dans le cadre de son Programme vert et a été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nissan en Amérique du Nord et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites suivants : www.NissanUSA.com et www.INFINITIUSA.com. Vous pouvez aussi consulter les sites de nouvelles des États-Unis aux adresses suivantes : NissanNews.com et INFINITINews.com.

Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile mondial offrant une gamme complète de plus de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Pendant l'exercice 2016, l'entreprise a vendu 5,63 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 11,72 billions de yens. Durant l'exercice 2017, l'entreprise a lancé Nissan M.O.V.E. to 2022, un plan sur six ans qui vise à générer une hausse de 30 % des revenus annualisés, pour les porter à 16,5 billions de yens d'ici la fin de l'exercice 2022, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible cumulatif de 2,5 billions de yens. Dans le cadre de Nissan M.O.V.E. to 2022, l'entreprise entend consolider sa position de chef de file sur le marché des véhicules électriques, symbolisée par le véhicule entièrement électrique le plus vendu au monde, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, dirige ses activités dans six régions : Asie et Océanie; Afrique, Moyen-Orient et Inde; Chine; Europe; Amérique latine; et Amérique du Nord. Nissan emploie 247 500 personnes dans le monde et est partenaire du constructeur français Renault depuis 1999. En 2016, Nissan a acquis une participation de 34 % dans l'entreprise Mitsubishi Motors. Aujourd'hui, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est la plus importante de l'industrie automobile, ses ventes combinées se chiffrant à plus de 10,6 millions d'unités pour l'année civile 2017.

Pour en savoir plus sur nos produits et nos services, et sur notre programme de mobilité durable, visitez le

nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube.



Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Limited et de Nissan North America, Inc. NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Il existe 200 concessionnaires indépendants de Nissan, dont 45 qui agissent également comme concessionnaires de véhicules utilitaires Nissan et 42 détaillants INFINITI à travers le Canada. Pionnière de la mobilité zéro émission, Nissan est passée à l'histoire avec le lancement de la Nissan LEAF, premier véhicule entièrement électrique abordable et commercialisé à grande échelle. Ce modèle a reçu plusieurs récompenses internationales, notamment les prestigieux prix de Voiture européenne de l'année 2011 et de Voiture mondiale de l'année 2011.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Nissan au Canada ainsi que sur la gamme complète des véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites www.nissan.ca et www.INFINITI.ca.

