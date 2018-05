Boralex annonce l'élection de ses administrateurs







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce que les candidats aux postes d'administrateurs proposés à l'élection dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 12 mars 2018 ont été élus administrateurs de Boralex. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui figurent ci-dessous.

Tous les candidats proposés par la direction ont été élus par vote à main levée. Les procurations reçues par la direction pour l'élection des administrateurs se sont établies comme suit :







Candidat(e) Votes pour Abstention

# % # % Patrick Lemaire 55 436 444 99,72 % 158 162 0,28 % Lise Croteau 55 553 468 99,93 % 41 138 0,07 % Ghyslain Deschamps 55 554 483 99,93 % 40 123 0,07 % Alain Ducharme 53 549 957 96,32 % 2 044 649 3,68 % Marie Giguère 55 431 971 99,71 % 162 635 0,29 % Edward H. Kernaghan 52 765 487 94,91 % 2 829 119 5,09 % Yves Rheault 53 036 546 95,40 % 2 558 060 4,60 % Alain Rhéaume 55 555 177 99,93 % 39 429 0,07 % Michelle Samson-Doel 53 210 214 95,71 % 2 384 392 4,29 % Pierre Seccareccia 53 659 871 96,52 % 1 934 735 3,48 % Dany St-Pierre 55 323 121 99,51 % 271 485 0,49 %

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle et extraordinaire tenue plus tôt aujourd'hui seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes futures, constituent des déclarations prospectives fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Les principaux facteurs pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives incluent, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la disponibilité et l'augmentation des prix des matières premières, les fluctuations de diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'électricité, la capacité de financement de la Société, les changements négatifs dans les conditions générales du marché et des règlementations affectant son industrie, ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.

À moins d'indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations soient faites.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une confiance exagérée à ces déclarations prospectives. À moins de n'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

SOURCE Boralex inc.

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 15:33 et diffusé par :