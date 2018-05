La Fondation canadienne des relations raciales félicite les excuses promises pour le MS St. Louis







TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) tient à féliciter le Premier ministre Trudeau pour l'annonce qu'il ira à la Chambre des communes pour offrir des excuses officielles pour le traitement des réfugiés juifs à bord le MS St. Louis en 1939.

Le 13 mai 1939, le St. Louis a quitté l'Allemagne avec 937 réfugiés juifs à bord. Ces personnes fuyaient la montée de violence du régime Nazi d'Hitler. Déjà dépouillés de leurs droits civils et légaux, ils espéraient trouver la sécurité à Cuba, où ils avaient acheté des permis d'entrée valides.

En arrivant à la Havane, par contre, les passagers se sont vu refuser l'entrée. Le gouvernement avait changé sa politique et avait cancellé les permis qui leur avaient été fournis. Bien que 29 passagers ont réussis à entrer au pays, les 907 passagers restants (un est mort en route vers le Cuba) ont été obligés de revenir à bord le St. Louis alors que le navire quittait les eaux cubaines.

Pour ces passagers désespérés, aucune porte ne s'était ouverte. Les États-Unis et le Canada refusèrent de donner l'asile à ces Juifs en fuite. N'ayant pas d'autre choix, le St. Louis retourna en Europe, mais son capitaine refusa de ramener ses passagers en Allemagne. Certains d'entre eux ont trouvé la sécurité au Royaume-Uni, tandis que les autres ont été laissés à Anvers pour trouver temporairement la sécurité dans d'autres pays européens. On estime que 254 de ceux qui sont revenus en Europe ont péri dans l'Holocauste.

« La tragédie du MS St. Louis fait rappel à la responsabilité que tous les êtres humains ont les uns pour les autres, ainsi que les conséquences de l'oubli de cette responsabilité, dit Albert Lo, président de la FCRR. Les excuses promises par le Premier ministre ne peuvent pas changer le passé, mais en reconnaissant l'erreur honteuse faite par un gouvernement passé, nous pouvons nous commettre à faire mieux au présent et au futur. »

« L'histoire du St. Louis est un épisode considéré par la FCRR dans son manuel pour les élèves de l'école secondaire, Faire le bon geste, dit Dre. Lilian Ma, directrice générale de la Fondation. Si nous ne donnons pas la parole au passé, il ne pourra pas nous instruire. Nous encourageons aux écoles à consulter et utiliser le matériel éducationnel trouvé dans ce manuel afin de pouvoir présenter une version de l'histoire du Canada plus complète à leurs étudiants. »

Faire le bon geste peut être téléchargé gratuitement à https://www.crrf-fcrr.ca/fr/actualites-et-evenements/recherches-annonces/item/26838-faire-le-bon-geste.

À propos de la Fondation canadienne des relations raciales

La Fondation canadienne des relations raciales a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en oeuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l'élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada. Le travail de la FCRR repose sur le désir de bâtir et d'entretenir une société inclusive fondée sur l'équité, l'harmonie sociale, le respect mutuel et la dignité humaine. Le principe qui sous-tend sa lutte contre le racisme et la discrimination raciale accentue les relations raciales positives et la promotion des valeurs canadiennes communes que sont les droits de la personne et les principes démocratiques.

