Agropur offre un don de 25 000 $ pour soutenir les sinistrés des inondations au Nouveau-Brunswick

LONGUEUIL, QC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Préoccupée par le bien-être des citoyens aux prises avec les inondations au Nouveau-Brunswick, Agropur a offert aujourd'hui un don de 25 000 $ afin de soutenir les efforts de la Croix-Rouge. Atteignant des niveaux historiques, ces inondations ont forcé des centaines de citoyens à quitter leur résidence. Le fonds de secours « Inondations au Nouveau-Brunswick », auquel Agropur a contribué, permettra de répondre aux besoins des personnes les plus durement touchées par la catastrophe.

La Coopérative tient à exprimer sa solidarité à l'égard des Néo-Brunswickois, dont ses employés et ses membres, ainsi que leurs familles et leurs proches, qui vivent des moments difficiles en raison de ces inondations.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars en 2017. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3 290 membres et ses 8 300 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,1 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iögo, BiPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. www.agropur.com

