Soutien aux langues autochtones au Québec







Le gouvernement du Canada finance des activités et des projets linguistiques communautaires destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles autochtones

GATINEAU, QC, le 9 mai 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait versé une aide de 375 409 dollars au Centre d'amitié autochtone du Saguenay par l'entremise de l'Initiative des langues autochtones (ILA) de Patrimoine canadien.

Grâce à ce financement, on pourra offrir gratuitement des cours de langue, peu importe l'âge et le niveau des étudiants, ainsi que des camps linguistiques pour les jeunes. Le programme servira à financer 1 432 heures de formation linguistique à 378 participants. Les fonds permettront aussi de produire des livres en innu, en atikamekw et en français, de même que des ressources pédagogiques audio en appui.

Le Centre d'amitié autochtone est un organisme autochtone sans but lucratif situé à Chicoutimi. Son mandat consiste à promouvoir le bien-être individuel et collectif des peuples autochtones vivant dans la région du Saguenay, et la participation du milieu en faisant connaître les valeurs et les traditions culturelles autochtones. Grâce aux activités, on continuera à soutenir les communautés locales et à les enrichir au moyen de formations linguistiques et de camps linguistiques et culturels.

L'annonce d'aujourd'hui fait partie intégrante des efforts du gouvernement du Canada pour préserver, promouvoir et revitaliser les langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cette initiative est financée à même l'ILA, laquelle soutient des projets linguistiques communautaires qui appuient la revitalisation et la préservation de langues autochtones et qui permettent d'accroître l'utilisation qu'on en fait dans les collectivités.

Citations

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. La préservation, la promotion et la revitalisation des langues autochtones sont des composantes essentielles de la réconciliation. L'annonce d'aujourd'hui me procure une certaine fierté, car les fonds serviront à consolider les efforts déployés par le Centre d'amitié autochtone du Saguenay en vue de promouvoir les langues autochtones au Québec. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement du Canada a investi 89,9 millions de dollars sur les trois prochaines années afin de préserver, de promouvoir et de revitaliser les langues et les cultures autochtones.

Patrimoine canadien verse des fonds à des communautés afin de revitaliser, de préserver et de promouvoir les langues autochtones par l'entremise de l'ILA.

L'ILA, un volet du Programme des Autochtones, soutient la préservation et la revitalisation des langues autochtones par l'entremise de projets et d'activités communautaires allant du développement de ressources imprimées dans une langue autochtone jusqu'aux cours de langue, en passant par l'élaboration de stratégies visant à les préserver.

Grâce à la hausse du financement annoncée par le gouvernement du Canada dans son budget afin de soutenir les langues autochtones entre l'exercice 2017-2018 et le 31 mars 2020, l'ILA se traduira par une aide annuelle maximale de 19 millions de dollars aux fins de la réalisation de projets.

Liens connexes

Initiative des langues autochtones

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 15:38 et diffusé par :