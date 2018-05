Hainan Airlines livre du bambou de Chengdu au Canada pour les pandas à Calgary







HAIKOU, Chine, 9 mai 2018 /CNW/ - Le 7 mai, quatre pandas géants nommés Da Mao, Er Shun, Jia Yueyue et Jia Panpan ont fait leur entrée au zoo de Calgary au sein de leur sanctuaire nouvellement construit, Panda Passage. Des admirateurs enthousiastes de tout âge sont venus de partout au pays pour les voir.

Les pandas au Canada

L'arrivée des deux premiers pandas au Canada date de février 1988. À cette époque, « International Ambassadors of Friendship » (les ambassadeurs internationaux de l'amitié), Qun Qun et Xi Xi ont fait leur arrivée pour un court séjour de sept mois.

En vue de bien préparer l'arrivée du nouveau groupe de pandas, le zoo de Calgary a non seulement construit le sanctuaire Panda Passage avec quatre aires soigneusement conçues, mais aussi a coordonné une équipe d'experts dans le domaine des pandas qui prendra soin de l'alimentation et du mode de vie sain de la famille de pandas. De plus, le zoo de Calgary a collaboré avec la compagnie aérienne Hainan Airlines pour préparer l'expédition de bambou provenant directement de Chengdu à Calgary. Le zoo de Calgary est l'un des premiers zoos à l'extérieur de la Chine à offrir un « goût comme chez soi » aux pandas.

Des aliments frais de leur pays d'origine

Wang Ying, le spécialiste de la communication pour HNA Cargo, a donné un exemple sur la manière dont ils ont adopté des mesures vraiment détaillées pour assurer que le bambou, qui est expédié en tant qu'aliment pour les pandas, maintienne sa fraîcheur jusqu'à son arrivée au Canada. À partir de son débarquement à Beijing, vers ses transferts requis entre quelques salles de stockage, et le contrôle de son poids à deux reprises tout en assurant le maintien de la température adéquate. HNA cargo s'assure que l'ensemble du processus se déroule en moins de six heures, tout en assurant de manière efficace la sûreté et la fraîcheur du bambou.

Les mesures de conservation et les initiatives écologiques de transport

Les pandas ne sont pas seulement mignons et amusants. Ils jouent un rôle crucial dans les mesures de conservation pour les espèces en voie de disparition. Avec les pandas, les gens découvrent les besoins liés à la conservation de la faune et deviennent plus enclins à apporter leur soutien dans les programmes de conservation en Chine, au Canada et partout dans le monde. Une telle sensibilisation sera utile pour de nombreuses générations à venir.

Cette passion commune pour la protection de l'environnement et le transport écologique a réuni le zoo de Calgary et Hainan Airlines. À titre de compagnie aérienne cotée cinq étoiles par SKYTRAX pendant sept années consécutives, Hainan Airlines se consacre à fournir un service de qualité aux clients tout en assumant un rôle de chef de file en matière de responsabilité sociale d'entreprise et d'initiatives écologiques de transport. En juin 2016, Hainan a cofondé le « Réseau de l'initiative de transport aérien écologique » (Green Aviation Initiative Network) avec 27 autres entreprises, visant la mise en oeuvre d'une plateforme qui facilite un dialogue sur le transport écologique. Un an plus tard, le 21 novembre 2017, Hainan Airlines a effectué son premier vol transcontinental avec un avion alimenté en partie par des biocarburants dérivés d'huiles de cuisson usées. En rejoignant les mesures de conservation du zoo de Calgary, Hainan Airlines entame une autre étape qui concrétise sa promesse qui est de bâtir un monde meilleur.

