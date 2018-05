Possibilité de croissance précoce avec une ronde d'investisseurs en vertu de la Reg D de 6 millions $







Premier appel public à l'épargne pour un constructeur de VE haut de gamme

SUNNYVALE, CA, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dubuc Motors inc., un constructeur en démarrage de véhicules électriques sport haut de gamme, a annoncé aujourd'hui qu'il a lancé une ronde de financement privé en vertu de la Rule 506(c) de la Regulation D promulguée par la Securities and Exchange Commission en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières »).

Cette offre répond aux demandes répétées des actionnaires qui souhaitent avoir la possibilité de participer aux financements de la Société à des conditions semblables à celles des investisseurs institutionnels, qui reçoivent de telles demandes par suite de leur récent investissement en vertu de la Reg A+. Dubuc Motors a accueilli plus de 750 nouveaux actionnaires lors de la précédente ronde et compte à ce jour plus de 800 investisseurs. Cette nouvelle opération de placement en vertu de la Reg D devrait impliquer autant des investisseurs existants que de nouveaux investisseurs, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer aux négociations précédentes de le faire.

Cette ronde en vertu de la Reg D de 6 millions de dollars permettra de concrétiser les dernières étapes nécessaires pour terminer le modèle de production et de franchir les prochaines étapes de l'entreprise, dont un appel public à l'épargne prévu en vertu du Reg A+. L'augmentation représente une distribution de 3 000 000 d'actions en contrepartie de 2 $ avant l'inscription prévue de la Société.

Cette opération de placement en vertu de la Regulation D s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés, qui peuvent s'attendre dans cette ronde à un prix inférieur au cours de l'action prévu par la Société dans le premier appel public à l'épargne, tout en contribuant à assurer la pérennité de la grande industrialisation de l'Amérique. « Nous nous adressons à un marché du luxe de 400 milliards de dollars et, étant actuellement à l'aube d'une ère nouvelle et abondante, c'est une période passionnante pour innover et poursuivre des idées audacieuses. Nous espérons apporter un complément à la gamme de produits Tesla et concurrencer, compte tenu de nos ressources et de notre modèle d'affaires, la plupart des fabricants européens plus petits et à faible volume, à partir d'ici même aux États-Unis », a déclaré Mike Kakogiannakis, cofondateur de Dubuc Motors.

L'entreprise prévoit dévoiler plusieurs modèles dotés d'un châssis de conception exclusive, afin de répondre aux besoins de la clientèle bien nantie de l'industrie automobile, autrement mal servie par les concurrents du marché de masse. Dubuc Motors prévoit exploiter une usine à la fine pointe de la technologie de 200 000 pieds carrés en Amérique du Nord, fabriquant une variété de VE extravagants avec une gamme prévisible de somptueux véhicules volants, répondant également aux besoins de la population aisée et haut de gamme.

En vertu de la Rule 506(c), la sollicitation générale des placements est permise; toutefois, les acheteurs d'un placement en vertu de la Rule 506(c) doivent être des « investisseurs qualifiés ». Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée et ne constitue pas une offre pour toute personne qui se trouve dans un territoire où une telle offre est illégale. Des détails supplémentaires sur l'opération de placement sont inclus dans la notice de placement privé.

Site Web : https://dubucmotors.com

Pour consulter les documents à l'intention des investisseurs ou pour investir : TomahawkEV.com

Pour toute question concernant cette opération de placement : info@dubucmotors.com

Déclarations prospectives

Certains sujets abordés dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs. Bien que Dubuc Motors estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance que ses attentes seront atteintes. Dubuc Motors ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés contenus aux présentes (y compris les énoncés prospectifs), sauf si la loi l'exige. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent des considérations générales de l'industrie, des changements aux lois, des changements dans les conditions économiques locales ou nationales et d'autres risques.

LES TITRES SONT OFFERTS AUX ÉTATS-UNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SAGEWORKS CAPITAL, LLC, COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES INSCRIT ET MEMBRE DE LA FINRA ET DE LA SIPC. NI DUBUC MOTORS NI SAGEWORKS CAPITAL NE FOURNISSENT DE CONSEILS D'INVESTISSEMENT OU NE FONT DES RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT À QUI QUE CE SOIT, JAMAIS, ET AUCUNE COMMUNICATION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE DUBUCMOTORS.COM OU DANS TOUT AUTRE MÉDIA NE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME TELLE. LES INVESTISSEURS NE DEVRAIENT PAS INVESTIR UNIQUEMENT SUR LA BASE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE, MAIS PLUTÔT LIRE ET COMPRENDRE LA NOTICE DE PLACEMENT PRIVÉ ET TOUS LES DOCUMENTS D'OFFRE AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION D'INVESTISSEMENT.

