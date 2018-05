La Financière Sun Life fait résonner la musique jusque sur la côte Est







Le populaire Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques s'étend à la Bibliothèque publique de Fredericton

FREDERICTON, le 9 mai 2018 /CNW/ - Les amateurs de musique des Maritimes peuvent se réjouir! Les habitants de la région de Fredericton pourront maintenant emprunter des instruments de musique dans le réseau des bibliothèques publiques de Fredericton, une gracieuseté du Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life. Ce programme inédit donne à tout détenteur d'une carte de bibliothèque valide la possibilité d'emprunter sans frais divers types d'instruments de musique, de la même façon qu'il emprunte un livre.

L'année dernière, la Financière Sun Life a annoncé l'expansion de son très populaire Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques. La ville de Fredericton devient la septième ville à en bénéficier. Grâce au programme, plus de trois millions de personnes membres d'une bibliothèque publique au Canada peuvent maintenant emprunter des instruments de musique.

«Les arts, et plus particulièrement la musique, font partie intégrante de l'histoire de la côte Est et nous sommes très heureux d'étendre notre programme jusqu'à Fredericton. La musique contribue grandement à notre bien-être et elle nous aide à exprimer notre créativité et à nous rassembler, explique Paul Joliat, vice-président adjoint, philanthropie et commandites, Financière Sun Life. À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de donner accès aux Canadiens à encore plus d'instruments et aux effets incroyablement positifs de la musique.»

La Financière Sun Life fait un don de 140 000 $ à la Bibliothèque publique de Fredericton pour financer le programme. En plus d'offrir 150 instruments de musique, soit des guitares, des banjos, des mandolines, des ukulélés, des violons, des batteries et des claviers portatifs, elle a également créé une série de vidéos expliquant comment utiliser, entretenir et apprécier les instruments. Qu'ils soient débutants ou expérimentés, le programme s'adresse à tous ceux désirant explorer le vaste univers de la musique.

Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life est une composante essentielle du programme philanthropique primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD de la compagnie, qui vise à soutenir les arts et la culture. La Financière Sun Life croit que les arts et la culture doivent être mis de l'avant au sein de nos collectivités et être accessibles à chacun, quelle que soit sa situation financière.

«Fredericton vibre au son de la musique. Que ce soit dans ses festivals reconnus mondialement ou dans les salles, la musique y est partout. Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life connaîtra assurément un très grand succès! Des habitants de tous les âges, des enseignants enthousiastes et la scène locale ont contribué à en faire une ville vibrante. Je suis convaincu que les résidents feront bon usage de cette collection d'instruments et que notre bibliothèque est l'endroit idéal pour l'accueillir. Nous avons très hâte de remettre ces instruments entre les mains des Frédérictonnais et de leur offrir de la musique plein les oreilles et le coeur», a affirmé Jon Holt, président du conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Fredericton.

La Bibliothèque publique de Fredericton tiendra également une collecte d'instruments de musique du 8 au 30 mai 2018 pour élargir davantage son offre d'instruments. Les résidents de la région de Fredericton peuvent déposer des guitares, banjos, mandolines, ukulélés, violons, batteries et claviers portatifs, neufs ou usagés, aux endroits suivants :

Bibliothèque publique de Fredericton , 12, rue Carleton

, 12, rue Bibliothèque publique de Fredericton - Nashwaaksis, 324, avenue Fulton

- Nashwaaksis, 324, avenue Fulton Long and McQuade, 981, rue Prospect

Visitez le site makesomemusicfredericton.ca pour en savoir plus.

Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life a été lancé pour la première fois à Toronto, puis il a été mis en place dans les bibliothèques publiques de Vancouver, de Montréal, de Calgary, de Kitchener et d'Ottawa. Il connaît déjà un énorme succès dans chacune de ces régions.

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMD, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

À propos de la bibliothèque

La Bibliothèque publique de Fredericton se trouve au coeur de la capitale du Nouveau-Brunswick. Au nombre des bibliothèques du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, la succursale du centre-ville sert plus de 700 personnes par jour et elle est la bibliothèque la plus occupée de la province et l'espace public le plus occupé en ville. La bibliothèque offre des programmes et des services pour tous les âges et tous les membres de la communauté, 7 jours par semaine. Sa collection compte plus de 150 000 articles, incluant des livres, des journaux, des revues et du matériel audiovisuel. La bibliothèque prête aussi des raquettes, des semences pour le jardin, des compteurs d'électricité, des laissez-passer pour les musées et elle offre de l'espace pour les citoyens où ils peuvent créer et apprendre. De l'autre côté du fleuve, la Bibliothèque publique de Fredericton - Nashwaaksis, ouverte 6 jours par semaine, est une bibliothèque publique-scolaire et elle offre des services de bibliothèque à la population scolaire ainsi qu'au grand public. Au Nouveau-Brunswick, le service de bibliothèques publiques est offert en partenariat avec le gouvernement provincial et les municipalités participantes.

