Avis aux médias - Journée portes ouvertes aux laboratoires : Découvrez les fascinants travaux de recherche effectués par les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada au Centre national de la recherche faunique







OTTAWA, le 9 mai 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Environnement et Changement climatique Canada alors que nous ouvrons les portes de l'un de nos laboratoires scientifiques dans le cadre de l'Odyssée des sciences, la plus grande célébration des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques au Canada. Des scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada seront sur place et seront disponibles pour des entrevues et discuter de leurs travaux.

Activité : Journée portes ouvertes Date : Le mercredi 16 mai 2018 Heure : De 9 h à 15 h (HAE) Lieu : Centre national de la recherche faunique

Université Carleton

1125, promenade Colonel By

Chemin Raven

Ottawa (Ontario)

Le Centre national de la recherche faunique est la principale source de connaissances et de compétences d'Environnement et Changement climatique Canada sur l'effet des substances toxiques sur les espèces sauvages animales et végétales, les travaux internationaux de recherche sur les oiseaux migrateurs et d'inventaire de leurs populations et la santé des espèces sauvages comme indicateur de la qualité de l'environnement.

Pour participer à notre journée portes ouvertes aux laboratoires ou planifier une entrevue ou une séance de photos, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, au plus tard le 14 mai 2018, avant l'heure de fermeture des bureaux.

À propos de l'Odyssée des sciences

Organisée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, l'Odyssée des sciences met en vedette des centaines d'activités amusantes et inspirantes dans l'ensemble du pays, du 11 au 20 mai 2018. Parmi les activités proposées, il y aura des expériences scientifiques dans les rues, des visites de laboratoires, des expo-sciences, des discussions et des conférences, des voyages scolaires sur le terrain, des rencontres avec des scientifiques et des ingénieurs, des expositions spéciales à des musées et à des établissements scientifiques, des activités scientifiques aux locaux d'organismes communautaires, des activités en ligne, et bien d'autres!

