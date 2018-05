Livre blanc de Starlight Investments sur la résolution du casse-tête de la pénurie de logements locatifs au Canada







Starlight a le plaisir de partager son plus récent livre blanc sur le casse-tête de la pénurie grandissante de logements locatifs au Canada. Nous y examinons le déséquilibre significatif et croissant entre l'offre et la demande de logements locatifs à travers le Canada, et étudions les opportunités uniques et innovantes créées par ces circonstances. Le livre blanc est accessible ici : http://www.starlightinvest.com/images/Upload/Doc/Starlight%20Investments%20-%20White%20Paper%20-%20May%202018.pdf

À propos de Starlight Investments

Starlight est une société privée offrant des services complets de gestion d'actifs et d'investissement immobilier basée à Toronto, s'appuyant sur une équipe expérimentée de plus de 140 professionnels. Starlight gère actuellement 8,5 milliards CAD de propriétés commerciales et multi-familiales via des fonds, des coentreprises et des club-deals. Le portefeuille de Starlight se compose d'environ 36 000 unités multi-familiales à travers le Canada et les États-Unis, ainsi que de plus de 465 000 m² de propriétés commerciales. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.starlightinvest.com et vous connecter sur LinkedIn à l'adresse http://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-.

