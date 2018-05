Avis aux médias - Investissements importants pour la Société de transport de Laval







LAVAL, QC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - La ministre du Revenu national l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi et le député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront d'importants investissements en mobilité.

Date : Le vendredi 11 mai 2018



Heure : 14 h 30



Lieu : Société de transport de Laval

2250, avenue Francis-Hughes

Laval (Québec) H7S 2C3

Accueil des visiteurs par la porte d'entrée à gauche des portes de garage, rue Cunard

