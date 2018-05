Solotech annonce la nomination de Mickey Curbishley au poste de président, Division Location (États?Unis) ainsi que l'ouverture d'un nouveau bureau à Los Angeles, en Californie







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de Groupe Solotech inc. (« Solotech »), Martin Tremblay, est heureux d'annoncer la nomination de monsieur Mickey Curbishley à titre de président de la Division Location de Solotech aux États-Unis. Ce dernier entrera en fonction le 3 juin 2018.

Mickey compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du divertissement, et a travaillé avec les plus grands noms à l'échelle mondiale. Au cours des dernières années, il a notamment participé à la production des spectacles de Madonna, Prince, Lady Gaga, Roger Waters, Taylor Swift, The Eagles et Bon Jovi.

M. Curbishley a débuté sa carrière au milieu des années 1980, partant en tournée avec certains des groupes de musique les plus célèbres du monde : AC/DC, Eric Clapton, The Who, Elton John, Frank Sinatra et Judas Priest, pour n'en nommer que quelques-uns. En 1994, M. Curbishley faisait partie de l'équipe ayant procédé à l'acquisition de l'entreprise Light and Sound Design (LSD). Il a joué un rôle stratégique dans l'expansion internationale de LSD, laquelle est devenue la société de production de tournées de concerts la plus prospère de la planète. À la suite de l'acquisition de LSD par PRG en 1998, il a occupé divers postes de direction pour la Division « Touring » de PRG pendant plus de 18 ans, puis a finalement été promu à titre de président et chef de la direction de PRG Music Group, poste qu'il a occupé jusqu'en 2016. Plus récemment, il était le vice-président principal « Touring » chez TAIT Towers, une entreprise primée et un chef de file mondial en matière de création, de conception et d'ingénierie de matériel scénique pour l'industrie des événements en direct.

Au fil des années, M. Curbishley a développé une expertise unique dans le domaine des tournées musicales, des événements de grande envergure et des projets majeurs liés à la musique à l'échelle internationale, et il a aidé à répondre aux besoins de production d'artistes de renommée mondiale. « Je suis ravi d'avoir l'occasion de participer aux projets de croissance de Solotech aux États-Unis et je me réjouis de pouvoir continuer à travailler au sein de cette industrie passionnante avec l'excellente équipe de Solotech », a déclaré M. Curbishley.

Relevant de Martin Tremblay, président et chef de la direction de Solotech, M. Curbishley aura un rôle de leadership important pour assurer la croissance continue de l'entreprise. Il sera responsable de la Division Location pour les segments de marché Tournées, Événements spéciaux et Corporatif aux États-Unis. À ce titre, il devra assurer la supervision des activités commerciales à Las Vegas, à Nashville, à DeKalb ainsi qu'au nouveau bureau de Los Angeles. « En tant qu'exécutif comptant plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du divertissement et de la musique, Mickey sera un atout majeur pour notre équipe de direction. Le marché américain représente des occasions de croissance futures importantes pour Solotech, et Mickey assurera un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de notre stratégie d'expansion aux États?Unis », a affirmé M. Tremblay.

Sous cette nouvelle structure corporative, Martin Chouinard assumera maintenant le rôle de président, Division Location (Canada). Puisque le marché canadien demeure l'un des piliers de la stratégie de Solotech, qui compte une base solide de clients de longue date, son leadership indéniable permettra assurément de saisir de nouvelles occasions de croissance dans ce marché.

M. Curbishley et M. Chouinard seront conjointement responsables de la stratégie de la Division Location de Solotech. Cette collaboration permettra à l'entreprise de renforcer son offre de services, au bénéfice de sa clientèle à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une étape importante à franchir en vue de devenir une organisation d'envergure mondiale profitant d'une croissance au pays et à l'étranger.

Quelques mots sur Solotech

Solotech est un fournisseur mondial de solutions technologiques dans les domaines de l'audio, de la vidéo, de l'éclairage et du gréage comptant 9 bureaux au Canada et aux États-Unis. L'entreprise est en mesure de créer et d'offrir des expériences à la fois novatrices et uniques puisqu'elle utilise de l'équipement de pointe et s'appuie sur le savoir-faire technique en constante évolution de son personnel.

Ayant plus de 40 ans d'expérience, Solotech est reconnue pour l'expertise de sa Division Location (qui offre des solutions de location aux fins de tournées et d'événements corporatifs et spéciaux) et de sa Division Ventes et Intégration (qui s'occupe des ventes, de l'installation et de l'entretien de solutions audio et vidéo pour des établissements sportifs, des salles de diffusion, des lieux culturels, des salles de conférence et des salles de classe). Celles-ci participent à une grande variété de projets et d'événements nationaux et internationaux, notamment pour les organisations et les artistes suivants :

Division Location

Tournées:

Justin Timberlake, The Rolling Stones, Bruno Mars, The Eagles, Paul McCartney, The Weeknd, Michael Bublé, Lady Gaga, Barenaked Ladies, Rush, The Tragically Hip, Mumford & Sons, Céline Dion, le Cirque du Soleil, Arcade Fire, André Rieu, Britney Spears.

Événements corporatifs:

Victoria's Secret, C2, Amazon, Walmart, Alibaba, Deloitte, Ubisoft.

Événements spéciaux :

Osheaga, Festival d'Été de Québec, RedBull Crashed Ice, We Day aux Émirats arabes Unis, Jeux panaméricains, Festival IHeartRadio, Spectacles d'avant-match des Maple Leafs de Toronto et des Raptors de Toronto, Festival international Jazz de Montréal, Francofolies de Montréal.

Division Ventes & Intégration

Le Groupe CH (Canadiens de Montréal), le Centre Vidéotron, la Chambre des communes du Canada, le Centre national des Arts, le Park Theatre, le Rogers Arena (Canucks de Vancouver), les Alouettes de Montréal, Agropur, l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, Les Grands Ballets Canadiens.

Pour en savoir davantage, consultez le site www.solotech.com

SOURCE Solotech

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 15:00 et diffusé par :