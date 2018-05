Le gouvernement du Québec offre l'accès gratuit au vaporisateur nasal NARCAN(MC) à tous les résidents de 14 ans et plus dans le cadre de son programme de distribution de naloxone







MISSISSAUGA, ON, le 9 mai 2018 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement visant à faire face à la crise des opioïdes, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui qu'il va offrir l'accès gratuit au vaporisateur nasal NARCANMC à tous les résidents.

Alors que la crise des opioïdes continue à prendre de l'ampleur, l'accès accru à la naloxone, qui aide dans le traitement d'urgence d'une surdose d'opioïdes, est essentiel pour lutter contre cette crise. À compter du 9 mai 2018, tous les résidents du Québec âgés de 14 ans et plus pourront se procurer, et ce, sans frais, le vaporisateur nasal NARCANMC (naloxone) dosé à 4 mg d'Adapt Pharma dans leurs pharmacies locales.

Dre Marie-Eve Morin, médecin de famille travaillant dans les domaines de la toxicomanie et de la santé mentale à la Clinique Caméléon, croit qu'il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour lutter contre la crise des opioïdes, qui gagne du terrain au Québec.

« En rendant le vaporisateur nasal NARCANMC plus accessible au Québec, la province prend une mesure importante pour aider dans le contexte de cette crise, » a affirmé Dre Morin, fondatrice et directrice médicale, Clinique Caméléon. « Toutes les personnes pouvant se retrouver dans une situation d'urgence liée aux opioïdes devraient avoir accès à la naloxone, y compris celles qui utilisent des opioïdes, leur famille, leurs amis ou toutes personnes demeurant avec elles. La naloxone devrait aussi être offerte dans les espaces publics afin que toute personne qui arrive la première sur les lieux d'une surdose soit en mesure d'aider. »

Le vaporisateur nasal NARCANMC dosé à 4 mg contient la plus forte concentration de naloxone actuellement offerte sur le marché. On a recours à ce produit sans aiguille à base de naloxone pour le traitement d'urgence d'une surdose d'opioïdes présumée ou avérée. Il ne requiert aucun assemblage ni aucune formation médicale spécialisée.

Frédéric Normand, pharmacien propriétaire à la pharmacie Normand et Gibeault, au nord de Montréal, a vu de ses propres yeux le besoin d'une plus grande accessibilité de la naloxone au sein des communautés.

« Bon nombre de Québécois et travailleurs de la santé sont préoccupés par la crise des opioïdes qui sévit dans la province et sont venus à la pharmacie pour en apprendre davantage sur la naloxone et se donner ainsi les moyens de neutraliser les surdoses d'opioïdes, » a déclaré Frédéric Normand. « Nombreux sont mes patients dont un proche a récemment fait une surdose. Le vaporisateur nasal NARCANMC est facile à utiliser et ne nécessite aucun assemblage ou formation. C'est formidable que nous puissions désormais offrir cette option gratuitement à nos clients. »

Les pharmacies pourront se procurer le vaporisateur nasal NARCANMC auprès de leurs distributeurs habituels ou encore des principaux distributeurs du marché québécois. Tout résident de la province âgé de 14 ans et plus peut se rendre dans l'une ou l'autre des 1 900 pharmacies communautaires du Québec pour adhérer gratuitement au programme. Pour obtenir plus d'information sur ce sujet, veuillez visiter le site du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

À PROPOS DU VAPORISATEUR NASAL NARCANMC (chlorhydrate de naloxone)1

Le VAPORISATEUR NASAL NARCAN est un antagoniste des opioïdes pur indiqué dans le cadre d'une utilisation d'urgence visant à inverser les effets d'une surdose d'opioïdes connue ou soupçonnée qui se manifeste par une dépression des voies respiratoires et/ou du système nerveux central.

Le VAPORISATEUR NASAL NARCAN peut être administré par toute personne sur place (non-professionnel de la santé) avant l'arrivée de l'assistance médicale d'urgence, mais il ne remplace pas des soins médicaux professionnels. Il faut demander de l'assistance médicale d'urgence (en composant le 9-1-1) dès qu'une surdose d'opioïdes est soupçonnée, avant l'administration de naloxone.

On peut obtenir le vaporisateur nasal NARCANMC après consultation avec un pharmacien. Veuillez toujours lire l'étiquette et suivre les consignes d'utilisation. Vous trouverez la monographie de produit complète du vaporisateur nasal NARCANMC à l'adresse : https://www.narcannasalspray.ca/pdf/fr-CA/product_monograph.pdf.

Adapt Pharma Canada Ltd a établi des réseaux de distribution spécialisés qui permettent aux premiers répondants, aux organismes de santé publique et aux individus d'avoir facilement accès au vaporisateur nasal NARCANMC. Pour communiquer avec le Service à la clientèle d'Adapt, composez le 1 877 870-2726 ou envoyez un courriel à l'adresse adaptcanada@customer-support.ca.

Le vaporisateur nasal de chlorhydrate de naloxone est offert sous forme de pulvérisateur à dose unique de 4 mg/0,1 mL, dans une boîte en carton renfermant 2 vaporisateurs.

1 Monographie du vaporisateur nasal NARCANMC, consultée en mars 2018 à l'adresse https://www.narcannasalspray.ca/pdf/fr-CA/product_monograph.pdf.

