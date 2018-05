L'éclairage DEL sur les chantiers de construction profite aux promoteurs







WILLIAMSVILLE, New York, 9 mai 2018 /CNW/ - Lind Equipment, chef de file de l'éclairage DEL portatif pour entreprises de construction, a annoncé que l'éclairage à ampoule, délaissé au profit de l'éclairage DEL de chantier, a fait économiser aux promoteurs des centaines de milliers de dollars.

Ces économies, déterminées à partir des données recueillies en temps réel et qui montrent comment les économies se produisent, ont été acquises grâce à une surveillance révolutionnaire de la consommation d'énergie et des coûts sur les chantiers actifs.

La plupart des consommateurs connaissent les avantages de l'éclairage DEL : coût total de possession plus bas, efficacité énergétique accrue, durée de vie plus longue et éclairage plus écophile que les ampoules traditionnelles. Cependant, on oublie souvent à quel point ces économies sont concentrées sur un chantier de construction où l'éclairage temporaire, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, est généralement assuré 24 heures par jour. Outre les économiser d'argent, les lampes DEL profitent aussi beaucoup à l'environnement en réduisant l'empreinte carbone. Qui plus est, il en faut moins pour éclairer la même zone.

« Nous sommes ravis de contribuer aux économies d'énergie dans l'industrie de la construction », s'est félicité Brian Astl, président de Lind Equipment, expliquant que, « avec les lampes DEL de chantier, les économies d'énergie peuvent, à elles seules, rembourser le coût des lampes installées sur le premier projet où elles sont utilisées. »

À titre d'exemple des économies réalisées, l'éclairage DEL de chantier a été utilisé dans la construction d'une tour de bureaux de 27 étages couvrant une superficie de 55 700 mètres carrés. Comparé aux ampoules traditionnelles, l'éclairage DEL a réduit la consommation d'énergie de près de 11 millions de kWh, ce qui équivaut à l'énergie nécessaire pour alimenter plus de 1 130 foyers pendant un an. Les émissions de CO 2 ont été réduites de près de 7 800 tonnes métriques, ce qui revient à retirer 1 630 voitures de la route. De plus, les déchets se trouvent réduits du fait du réemploi des lampes d'un projet à l'autre.

Lind Equipment, forte du suivi en temps réel des économies d'énergie réalisées par les projets de leurs clients, grâce à ses solutions de pointe, solutions d'éclairage DEL de chantier, annonce que les économies d'énergie viennent de franchir la barre des cent millions de kWh. Cela équivaut au retrait de 16 000 voitures de la route pendant un an, ou encore, à l'alimentation nécessaire pour 11 000 foyers chaque année.

Ce jalon important a été atteint en deux ans seulement, les économies d'énergie augmentant de façon exponentielle à mesure que les taux d'adoption augmentent. Si vous monétisez les économies, la moyenne étant de 10 cents/kWh (moyenne nationale), cela représente une économie de 10 millions de dollars en frais d'électricité.

Depuis près de 70 ans, Lind Equipment fabrique des équipements d'éclairage portatifs et électriques pour les chantiers les plus difficiles.

