Collaboration ENAP et Fonds de recherche du Québec - Un nouveau programme en administration publique orienté « recherche »







CHICOUTIMI, QC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et l'École nationale d'administration publique (ENAP) ont signé une entente de collaboration pour offrir un microprogramme en administration publique de l'ENAP à une clientèle bien spécifique : celle de la relève étudiante, des professionnels et des cadres formés ou oeuvrant en recherche. L'entente a été signée par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et le directeur général de l'ENAP, Guy Laforest, à Chicoutimi, dans le cadre du 86e congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS).

Dès l'automne 2018, une première cohorte aura la possibilité de suivre une formation adaptée aux besoins et aux intérêts du milieu scientifique, avec l'objectif de faciliter le rapprochement entre la communauté de recherche et l'administration publique.

Citations :

«Nous nous efforçons de promouvoir l'acquisition de compétences diversifiées auprès de la relève formée en recherche. Nous voulons notamment valoriser l'importance de développer une meilleure connaissance de l'appareil gouvernemental et des réalités de l'administration publique auprès de la relève. L'ENAP est le partenaire tout indiqué pour mettre au point cette formation.»

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

«Notre objectif est d'amener les étudiants et étudiantes qui compléteront ce programme à comprendre les liens entre la gestion des infrastructures de recherche, la conception et la mise en oeuvre de politiques scientifiques, et la gestion de projets dans l'administration publique. Ils apprendront ainsi comment influencer l'élaboration et la gestion de politiques publiques par le biais de la recherche scientifique».

Guy Laforest, directeur général de l'École nationale d'administration publique

Faits saillants :

Début du programme : septembre 2018.

Microprogramme de 9 crédits menant à une attestation d'étude de 2 e cycle et pouvant être complété en moins d'un an.

cycle et pouvant être complété en moins d'un an. Cours donnés en ligne et ainsi accessibles dans toutes les régions du Québec.

L'équivalent des droits de scolarité pour les 3 cours du microprogramme pourrait être assumé par les Fonds de recherche du Québec si la personne candidate remplit les critères d'admissibilité.

Admission à partir du 14 mai 2018.

Date limite du dépôt des dossiers d'admission : 8 juin 2018.

Pour déposer votre demande d'admission, consultez le site Web de l'ENAP :

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Consultez nos sites Web : FRQSC, FRQS, FRQNT .

À propos de l'École nationale d'administration publique

L'ENAP est une université spécialisée qui a pour mission l'enseignement et la recherche en administration publique, de même que la formation et le perfectionnement d'administrateurs publics, d'analystes et de gestionnaires, actuels et futurs. Consultez le site Web de l'ENAP.

