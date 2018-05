Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour combattre l'itinérance à Burnaby







VANCOUVER, le 9 mai 2018 /CNW/ - Aider les Canadiens les plus vulnérables est une priorité pour le gouvernement du Canada. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a visité aujourd'hui la Progressive Housing Society, pour constater l'excellent travail réalisé pour prévenir et réduire l'itinérance à Burnaby et à Westminster (Colombie?Britannique). Dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI), l'organisme a reçu près de 2,6 millions de dollars de la Community Entity (CE) du Metro Vancouver Regional District.

La Progressive Housing Society offre du soutien aux adultes souffrant de problèmes mentaux ou susceptibles de devenir itinérants. Dans le cadre du Burnaby Housing and Outreach Hub project, elle fournit des services d'intervention directe, des références, de l'aide pratique et des services de défense et d'orientation, réduisant ainsi l'itinérance dans les régions de Burnaby et de Westminster, une personne à la fois.

« Notre gouvernement est déterminé à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada parce que tous Canadiens méritent un chez-soi sûr et sécuritaire. Une personne dans la rue est déjà une personne de trop. Nous savons qu'en offrant aux Canadiens les plus vulnérables un endroit où vivre, ils pourront sortir de la pauvreté. Des projets comme celui-ci, mis sur pied par la Progressive Housing Society, permettent aux Canadiens en situation d'itinérance de bénéficier des programmes et des services dont ils ont besoin. Connecter les gens à leurs communautés est quelque chose dont nous pouvons tous bénéficier. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« L'achat de notre véhicule d'intervention directe et sa participation à l'élaboration de notre programme d'intervention fait de la Progressive Housing Society un précieux partenaire du gouvernement du Canada depuis 2007. Le soutien et le financement continu des gouvernements fédéral et provincial nous a permis d'aider sans faillir les gens vulnérables de notre collectivité. Nous avons hâte, grâce au soutien de tous les ordres de gouvernements, de fournir aux familles et aux personnes seules un logement sécuritaire et abordable. »

- Jaye Treit, M.ED, directeur exécutif, Progressive Housing Society

« L'itinérance continue d'être l'une des plus grosses problématiques de notre région et elle touche toutes les collectivités, qu'importe la densité de la population. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada de son financement et son appui constant pour les projets de nos collectivités. Progressive Housing a plus de 30 ans d'expérience dans la prestation de services aux personnes vulnérables itinérantes souffrant de dépendances et de problèmes de santé mentale. Nous sommes heureux de contribuer à leur succès. »

- Mike Clay, président, Metro Vancouver Housing Committee

Le Burnaby Housing and Outreach Hub offre des services de l'approche Logement d'abord à la population itinérante de Burnaby et de New Westminster . Pendant la durée du projet, l'organisme aidera 106 personnes à obtenir un logement et l'accès à des services de gestion en vue d'atteindre leurs objectifs sociaux et économiques.

et de . Pendant la durée du projet, l'organisme aidera 106 personnes à obtenir un logement et l'accès à des services de gestion en vue d'atteindre leurs objectifs sociaux et économiques. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement u Canada a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour étendre et prolonger le financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance.

a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour étendre et prolonger le financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Cela s'ajoute aux 111,8 millions de dollars sur deux ans injectés dans la SPLI, annoncés dans le budget de 2016 à compter de 2016- 2017 et à l'investissement de départ 600 millions de dollars sur cinq ans (2014-2019) dans la Stratégie.

à l'investissement de départ 600 millions de dollars sur cinq ans (2014-2019) dans la Stratégie. Depuis avril 2014, plus de 26 000 personnes ont été placées dans des logements plus stables dans le cadre d'interventions financées par la SPLI. Parmi les personnes contactées six mois plus tard, 80 % d'entre elles avaient toujours un logement. La SPLI a financé des projets visant à aider plus de 35 000 personnes à accéder notamment à l'aide sociale, à la Sécurité de la vieillesse et au Régime de pensions du Canada , leur permettant d'améliorer leur stabilité financière. La Stratégie a également financé des projets qui ont aidé plus de 5 000 personnes à obtenir un emploi à temps plein, plus de 5 500, un emploi à temps partiel, plus de 6 600 à entamer un programme de formation professionnelle et plus de 6 000 à poursuivre leurs études.

