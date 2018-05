UniCité : nouveau projet résidentiel locatif à Rosemont-La Petite-Patrie intégrant l'épicier IGA







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Cogir Immobilier s'unissent pour la construction du nouveau projet résidentiel locatif UniCité situé sur la rue Molson, dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal. Il sera composé de 175 logements et d'un basilaire commercial qui sera occupé par l'épicier IGA. L'immeuble inclura 28 logements communautaires. Ces derniers seront gérés par une coopérative d'habitation qui sera accompagnée par l'entreprise d'économie sociale Bâtir son quartier.

Le projet en bref :

Terrain de 67 725 pi 2 ;

; Bâtiment de sept étages hors sol;

175 unités dont 23 à prix abordables en lien avec la Politique locale d'inclusion de logements abordables de Montréal et 28 logements communautaires qui seront gérés par une coopérative d'habitation accompagnée par Bâtir son quartier;

Piscine extérieure sur le toit du basilaire;

Espace d'entraînement au premier étage;

Studio, unités de 1 et 2 chambres, d'une superficie entre 435 pi 2 et 1 050 pi 2 ;

et 1 050 pi ; Chaque unité est dotée d'un balcon, d'une unité de climatisation et d'un espace de rangement;

Espace commercial de 32 292 pi 2 au rez-de-chaussée, occupé par l'épicier IGA;

au rez-de-chaussée, occupé par l'épicier IGA; Autres espaces commerciaux de 5 080 pi 2 dédiés à des commerces de proximité;

dédiés à des commerces de proximité; Espaces de rangement pour vélo;

Potager communautaire;

Stationnement intérieur de 148 cases sur 2 niveaux au sous-sol, dont 60 cases pour la clientèle commerciale.

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé au 5300, rue Molson , arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal;

, arrondissement à Montréal; Près de la rue Masson - Promenade Masson et Shop Angus;

En façade du parc du Pélican et des pistes cyclables;

Accès aux transports en commun - lignes d'autobus à proximité - afin d'atteindre le réseau du métro en une dizaine de minutes.

Citations

« Le projet UniCité se situe dans un secteur en pleine effervescence où le potentiel de développement à des fins résidentielles est appelé à croître. Avec sa terrase et piscine, un chalet urbain, un espace d'entraînement, des places de stationnement intérieur et l'épicier IGA au rez-de-chaussée, il propose une réelle valeur ajoutée pour le quartier qui connait une importante revitalisation depuis quelques années. »

Jean-Marc Bélanger, vice-président exploitation, Multi-résidentiel Cogir Immobilier

« UniCité est un projet complet qui permettra de créer quelque 400 emplois. Donnant accès au parc du Pelican, en plus à des pistes cyclables et au transport en commun, il constitue une offre de logements intéressante autant pour les jeunes familles que pour les ménages à la retraite. »

Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ce projet permettra la création d'une coopérative d'habitation, portée par des membres mobilisés depuis de nombreuses années. Ces logements pour familles et petits ménages seront intégrés sur un étage complet du bâtiment, permettant ainsi une mixité sociale au sein du projet. Bâtir son quartier est fière de collaborer à la création de milieux de vie inclusifs comme celui-ci, qui contribuent à maintenir et à alimenter la vitalité économique et sociale de la métropole. »

Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

À propos de Bâtir son quartier

Bâtir son quartier est une entreprise d'économie sociale qui coordonne la réalisation de projets d'habitation et d'immobilier communautaire afin de créer des milieux de vie solidaires pour les ménages à faible et moyen revenu. Depuis le début de ses interventions, en 1976, Bâtir son quartier a complété plus de 420 projets coopératifs ou à but non lucratif totalisant plus de 12 800 logements sur le territoire montréalais, en plus de nombreux projets de centres de la petite enfance, centres communautaires et installations pour des entreprises d'économie sociale. Bâtir son quartier est un partenaire de la Société d'habitation du Québec dans la réalisation de projets d'habitation financés par l'entremise du programme AccèsLogis Québec. www.batirsonquartier.com.

À propos de Cogir Immobilier

Entreprise québécoise fondée en 1995, Cogir Immobilier compte près de 2 800 employés passionnés de l'immobilier qui oeuvrent jour après jour afin de satisfaire et dépasser les attentes de ses clients. Son équipe assure la gestion de plus de 150 propriétés situées au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Cogir Immobilier administre plus de 7 millions de pi² de propriétés immobilières commerciales, industrielles et de bureaux, en plus de 17 200 logements partagés entre des résidences pour aînés et des immeubles locatifs multifamiliaux. L'entreprise possède également une expertise reconnue en matière de gestion hôtelière.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2017, il comptait 47 projets en développement ou en construction, 53 immeubles sous gestion, 14 millions de pi² de terrains à développer et il consacrait 71,3 millions $ à des projets de logement sociaux, communautaires ou abordables. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

