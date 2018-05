Avis aux médias - Disponibilité des AMIS de la radiodiffusion pour commenter la décision de La Presse







OTTAWA, le 9 mai 2018 /CNW/ - Le porte-parole et directeur général des Amis de la radiodiffusion, Daniel Bernhard, est disponible aujourd'hui pour commenter la décision du journal montréalais La Presse de passer à un model d'organisme à but non lucratif.

Cette décision est de mauvais augure pour tous les médias canadiens. Ottawa doit agir immédiatement et remédier à la crise de la publicité qui a poussé les médias canadiens et, avec eux, le journalisme de qualité qu'ils produisent, au bord du gouffre.

Une brèche dans la Loi de l'impôt sur le revenu encourage la fuite à l'étranger de revenus publicitaires, jusqu'à 5 milliards de dollars annuellement, qui aboutissent, pour la plupart, chez Google et Facebook, et qui auraient pu soutenir La Presse et plusieurs autres entreprises médiatiques produisant les reportages critiques qui protègent notre démocratie. Le gouvernement doit colmater cette brèche maintenant.

Les Amis de la radiodiffusion canadienne est un groupe de surveillance indépendant pour la protection de la programmation canadienne, et n'est affilié à aucun radiodiffuseur, ni parti politique.

