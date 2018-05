Le Canada célèbre ses héros olympiques et paralympiques sur la colline du Parlement







OTTAWA, le 9 mai 2018 /CNW/ - Nos athlètes de haute performance sont dans la capitale du Canada afin d'être honorés pour leurs réalisations aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

Les activités qui se dérouleront aujourd'hui à Rideau Hall, en présence de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, et sur la Colline du Parlement, en présence de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, rendent hommage aux athlètes, guides et entraîneurs canadiens pour leurs réalisations et performances record aux récents Jeux d'hiver. Ils seront accompagnés de Tricia Smith, présidente, de Chris Overholt, chef de la direction et secrétaire général, et d'Isabelle Charest, chef de mission, Comité olympique canadien; de Marc?André Fabien, président, de Karen O'Neill, chef de la direction, et de Todd Nicholson, chef de mission, Comité paralympique canadien; et des directeurs de sport de haut niveau d'Équipe Canada.

La journée débutera par un « clavardage olympique d'Équipe Canada » interactif national, qui permettra aux jeunes de partout au Canada de discuter avec des olympiens et paralympiens en direct à partir de Rideau Hall. Les athlètes, les étudiants et le public à Rideau Hall seront aussi en mesure d'essayer des sports comme le parahockey sur glace et la planche à neige. Après une cérémonie spéciale le matin, qui inclura la remise des prix du porte-drapeau James Worrall par Petro?Canada et des bagues olympiques et paralympiques par Teck -- une entreprise canadienne de ressources diversifiées et fière partenaire du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien -- les membres d'Équipe Canada se rendront au Parlement, où une autre séance de clavardage olympique sera diffusée. Les athlètes, les guides et les entraîneurs seront ensuite fêtés à la Chambre des communes et partageront leur parcours exceptionnel.

Le gouvernement du Canada est fier de soutenir le système sportif de classe mondiale de notre pays, en octroyant des fonds pour des initiatives visant à aider nos athlètes de haute performance et encourager la participation sportive de tous les Canadiens. Nous félicitons nos nombreux partenaires - y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les comités olympique et paralympique canadiens, les organismes nationaux de sport ainsi que le secteur privé ? qui veillent à ce que nos athlètes reçoivent du soutien pour se frayer un chemin vers le podium.

CITATIONS :

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les athlètes du pays sont une immense source de fierté pour tous les Canadiens ainsi que d'excellents modèles pour nous tous, notamment les jeunes. C'est pourquoi il est très important de leur rendre hommage dans la capitale du pays et de souligner leur travail ardu et le dévouement dont ils ont tous fait preuve dans leur sport. Qu'ils soient montés sur le podium ou qu'ils aient battu un record personnel, nous félicitons tous les athlètes canadiens pour leurs réalisations extraordinaires. Vous faites la fierté du Canada. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées

« Merci au gouvernement du Canada d'avoir rendu possible la célébration de l'excellence du Canada dans les sports. Les Canadiens sont très fiers du travail acharné et du dévouement des équipes pour faire de PyeongChang 2018 les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver les plus fructueux de l'histoire du pays. Nous sommes ravis de pouvoir célébrer ensemble leurs performances incroyables. »

? Tricia Smith, présidente, Comité olympique canadien

« PyeongChang 2018 a été une magnifique manifestation de courage et de persévérance, des qualités que nous valorisons au Canada. Nos athlètes sont d'excellents ambassadeurs du sport et du parasport partout au pays, et ils méritent que leurs réalisations aux Jeux paralympiques et olympiques d'hiver les plus réussis de l'histoire pour le Canada soient célébrées. Nous remercions le gouvernement du Canada d'accueillir les athlètes à Ottawa pour une célébration aussi merveilleuse. »

? Marc-André Fabien, président, Comité paralympique canadien

« À titre d'entreprise canadienne présente dans l'ensemble du pays, c'est un honneur pour nous de remettre cette bague commémorative au nom de tous les Canadiens à tous les athlètes et entraîneurs qui ont concouru à PyeongChang. Leurs réalisations ont inspiré une nation entière et resteront gravées dans nos coeurs et notre mémoire pendant de nombreuses années. »

? Don Lindsay, président et chef de la direction, Teck

« Les athlètes qui portent notre drapeau lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de Jeux olympiques et paralympiques incarnent la force de toute la nation canadienne. C'est avec honneur et humilité que nous soulignons aujourd'hui leurs réalisations et l'esprit qui les anime en leur remettant le prix du porte-drapeau James Worrall 2018. »

? Kristina Schaefer, directrice de la marque Petro-Canada, Suncor

LES FAITS EN BREF :

La célébration qui aura lieu dans la région de la capitale nationale pour Équipe Canada , y compris la reconnaissance à la Chambre des communes, est une manifestation qui vise à rendre hommage aux athlètes olympiques et paralympiques depuis de nombreuses années.





, y compris la reconnaissance à la Chambre des communes, est une manifestation qui vise à rendre hommage aux athlètes olympiques et paralympiques depuis de nombreuses années. À PyeongChang, le Canada a remporté un nombre record de médailles à des jeux olympiques et paralympiques d'hiver : l'équipe olympique a remporté 29 médailles, tandis que l'équipe paralympique en a remporté 28.





a remporté un nombre record de médailles à des jeux olympiques et paralympiques d'hiver : l'équipe olympique a remporté 29 médailles, tandis que l'équipe paralympique en a remporté 28. Les athlètes olympiques et paralympiques du Canada à PyeongChang ont reçu un soutien direct par l'entremise du Programme d'aide aux athlètes, qui a été augmenté en octobre 2017.





à PyeongChang ont reçu un soutien direct par l'entremise du Programme d'aide aux athlètes, qui a été augmenté en octobre 2017. Le gouvernement du Canada est le plus important investisseur dans le système sportif au Canada , finançant des initiatives qui soutiennent nos athlètes de haut niveau et encouragent la participation sportive chez tous les Canadiens, du terrain de jeux jusqu'au podium.

