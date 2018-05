Gree participe au salon ARBS







SYDNEY, 9 mai 2018 /PRNewswire/ -- Le 8 mai, le salon international consacré aux services de climatisation, de réfrigération et de construction en Australie, l'ARBS 2018, a ouvert ses portes à Sydney. Le plus grand salon consacré à la climatisation, à la réfrigération et à la ventilation dans l'hémisphère sud, l'ARBS 2018 a réuni de nombreuses entreprises célèbres du secteur, offrant à un plus grand nombre de consommateurs étrangers l'occasion de connaître et de comprendre le « Made in China », et d'utiliser et d'aimer les produits fabriqués en Chine.

Technologies économiques et respectueuses de l'environnement

Il fait habituellement chaud en Australie toute l'année, si bien que l'équipement de climatisation est la partie la plus importante d'un bâtiment. Face à l'aggravation de la crise mondiale de l'énergie ces dernières années, le Gouvernement australien s'attache à trouver des solutions énergétiques à long terme et à promouvoir les bâtiments et les climatiseurs économes en énergie. Cette fois, Gree Electric Appliances Inc. de Zhuhai présente ses climatiseurs respectueux de l'environnement lors du salon, offrant de nouvelles solutions de climatisation sur le marché australien.

Hyper est l'un des produits que Gree présente cette année. Il s'agit d'une unité spécialisée destinée au marché étranger. Il n'est pas seulement excellent en termes d'efficacité énergétique : il permet également d'économiser 70 % d'énergie grâce à sa technologie de convertisseur 3D (compresseur à inverseur + unité de conversion extérieure + unité de conversion intérieure). Ce produit est conçu avec une fonction de chauffage de 8 degrés centigrades, qui permet de maintenir la température ambiante à 8 degrés centigrades, même quand personne ne se trouve dans la pièce. En outre, il offre une précision de régulation de la température de 0,1 degré centigrade, et il est équipé d'une fonction de filtrage saine multi-phase, d'une fonction d'auto-nettoyage, d'une fonction de séchage selon l'emplacement, d'une commande Wi-Fi et d'une configuration à très faible bruit, ce qui n'a pas manqué de lui valoir les éloges de nombreux visiteurs.

Nouveau favori des produits respectueux de l'environnement, le climatiseur photovoltaïque se fait sa place dans de nombreux pays grâce à ses atouts inégalés. Gree a également présenté son climatiseur PV réalisé avec des droits de propriété intellectuelle indépendante. Le photovoltaïque (PV) est un type d'énergie propre et renouvelable, si bien que l'utiliser pour les climatiseurs permettra de résoudre le problème du niveau élevé de consommation d'énergie. Le climatiseur PV de Gree ne permet pas seulement d'obtenir une « charge électrique zéro » : il constitue une nouvelle manière d'intégrer la production, la consommation, le stockage et la gestion d'énergie électrique. Pour l'heure, Gree a livré plus de 5 500 ensembles de produits PV dans 22 pays, ce qui favorise le recours à cette technologie économe en énergie et respectueuse de l'environnement à travers le monde.

En 2014, Gree est parvenu à mettre au point le refroidisseur à compresseur centrifuge à lévitation magnétique avec ses propres droits de propriété intellectuelle, devenant ainsi la deuxième société au monde à détenir la technologie de compresseur centrifuge à lévitation magnétique. Gree expose cette réalisation technologique à l'ARBS 2018. La lévitation magnétique permet d'obtenir un fonctionnement ultrarapide, sans huile et stable sans perte mécanique, réduisant ainsi sensiblement le coût de maintenance ultérieure. En outre, cette unité adopte la technologie de protection contre les mises hors tension anormales, si bien que le palier de lévitation magnétique peut se poser en douceur lors d'une mise hors tension anormale. Cette unité offre l'une des capacités de refroidissement mono-unité les plus élevées au monde, à savoir jusqu'à 1 000 RT. Son COP est de 7,19, et son IPLV est de 12,06, les niveaux les plus élevés du secteur.

Le « Made in China » à la conquête du monde

« Depuis de nombreuses années, la société s'attache à faire de Gree une grande marque mondiale et à proposer des innovations dotées des meilleures technologies », expliquait M. Owen Lee, directeur général adjoint de Gree Overseas Sales Company lors d'une interview. En fait, le développement de Gree sur les marchés étrangers a donné d'excellents résultats. Ses propres marques sont aujourd'hui distribuées dans plus de 160 pays et régions. Dans certains endroits où les conditions écologiques et météorologiques sont rudes ou spéciales, Gree a été bien accueillie par de nombreux consommateurs pour l'excellence de la qualité de ses produits. Sa part de marché au Moyen-Orient est parmi les plus élevées.

Grâce à ses technologies clés « de classe mondiale » et indépendantes, Gree a remporté le projet Phoenix Mart aux États-Unis, ce qui signifie que les produits fabriqués en Chine occuperont la plus grande part du parc de climatiseurs PV dans le monde. En outre, Gree a également remporté toute une série de grands projets à l'étranger, comme le port de Gwadar au Pakistan, qui est la plaque tournante de la Nouvelle route de la soie et également l'une des cinq filières stratégiques énergétiques nationales, avec l'ajout du premier projet extra-haute-tension chinois à l'étranger à Belo Monte (Brésil) et le projet de chemin de fer entre la Chine et le Laos, le projet Kantaya Center à Rangoun (Birmanie), le plus grand complexe commercial NAWRAS à Oman, le projet pour le plus grand créateur de lingerie au monde Regina Miracle au Vietnam, le projet résidentiel de luxe à Perth (Australie), le grand projet de chaîne de magasins au Timor-Oriental, et le grand immeuble de bureaux Sudirman Suit à Jakarta (Indonésie).

Gree va de l'avant avec comme devise « Made in China, Loved by the World » (fabriqué en Chine, aimé par le monde entier).

