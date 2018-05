Avis aux médias - Conseil général de la CSQ à Trois-Rivières - Manifestation de solidarité avec les lock-outés







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que les déléguées et délégués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront réunis en conseil général au Delta Trois-Rivières, les 10 et 11 mai prochains.

À cette occasion, près de 250 personnes déléguées feront notamment le point sur leurs préoccupations à l'approche de la campagne électorale.

Une manifestation d'appui aux travailleuses et travailleurs en lock-out de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) et de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) aura également lieu le jeudi midi. À cette occasion les personnes déléguées iront rencontrer les lock-outés sur leur lieu de travail.

La présidente de la CSQ sera disponible pour des entrevues individuelles.

Aide-mémoire



QUOI : Conseil général de la CSQ et manifestations en appui aux lock-outés



QUI : Déléguées et délégués de la CSQ



QUAND : Conseil général : les 10 et 11 mai

Manifestation ABI : 10 mai, 12 h 45

Manifestation UQTR : 10 mai, 13 h 30



OÙ : Conseil général :

Delta Trois-Rivières : 1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières, G9A 6E5





Manifestations :

ABI : 5555, rue Pierre-Thibault, Bécancour, G9H 2T7

UQTR : Pavillon Ringuet, avenue Gilles-Boulet

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : @csq_centrale

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 13:31 et diffusé par :