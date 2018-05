TSO3 obtient une nouvelle autorisation pour le stérilisateur STERIZONE® VP4







QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - TSO 3 inc. (la « Société » ou « TSO 3 ») (TSX: TOS), une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'autorisation des autorités réglementaires américaines pour sa plus récente soumission de 510 (k) pour la stérilisation des endoscopes flexibles à canaux multiples utilisant le stérilisateur STERIZONE® de la Société.

La nouvelle autorisation pour le stérilisateur STERIZONE® VP4 permettra aux hôpitaux de stériliser de façon dite « terminale » les endoscopes de type gastro-intestinaux qui se conformeront aux dimensions établies dans l'indication d'usage approuvée. Les caractéristiques techniques des appareils médicaux qui se conforment aux indications d'usage inclus certains colonoscopes, duodenoscopes et gastroscope ayant quatre canaux ou moins ainsi qu'une longueur n'excédant pas 3,5 mètres et ayant un diamètre intérieur de plus de 1,2 mm.

« En 2009, TSO 3 s'est fixé un objectif soit d'apporter des changements significatifs et durables aux pratiques de stérilisation en soins de santé. Suite aux publications récentes et importantes concernant les failles relatives aux endosscopes flexibles, Une approche innovatrice dans le retraitement de ces instruments complexes étaient plus que nécessaire. Aujourd'hui, TSO 3 est fière d'annoncer que cette approbation réglementaire permet une avancée significative dans l'atteinte de cet objectif et de notre but de fournir un instrument stérile à chaque procédure. Cet avancement a requis des efforts considérables et une innovation tant au niveau de la technologie que des pratiques de retraitement. Je suis fier de l'équipe de TSO 3 qui a permis cette réalisation. Cette approbation permet à TSO 3 de s'associer avec les centres hospitaliers afin de faciliter la stérilisation terminale de ces types d'appareils. » a mentionné R.M. (Ric) Rumble, président et chef de la direction.

À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H 2 O 2 ) et l'ozone (O 3 ), pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique préprogrammé permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation rentable et sans risque d'erreur liée au choix du cycle. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions et d'entraîner des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée par l'Agence pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo?coloscopes, duodenoscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est aussi le seul stérilisateur à basse température approuvé pouvant traiter une charge mixte composée d'instruments généraux, d'endoscopes flexibles à canaux simples et d'endoscopes rigides à canaux simples ou doubles dans le même cycle, et avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main?d'oeuvre en minimisant le triage d'instruments, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement).

À propos de TSO 3

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO 3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant à l'historique de ventes et de distribution limité de la Société, à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et à la capacité de TSO 3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO 3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO 3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO 3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

