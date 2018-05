Avis aux médias - Éliminer l'itinérance chronique à Victoria







VICTORIA, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement, Rob Fleming, député provincial de Victoria-Swan Lake, Lisa Helps, mairesse de Victoria et Steve Price, président du conseil d'administration de Capital Regional District pour une annonce concernant un partenariat de financement qui permettra à des centaines de Canadiens sans abri d'avoir un chez-soi sûr.

Date : le 10 mai 2018



Heure : 12 h 30



Endroit : 120, Gorge Road East

Victoria (Colombie-Britannique)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

