Programme de subvention au transport adapté - Le gouvernement renouvelle et bonifie de plus de 11 M$ pour 2018 l'aide pour les services offerts aux personnes à mobilité réduite







QUÉBEC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le Programme de subvention au transport adapté est maintenant doté, d'une enveloppe globale de plus de 107 millions de dollars, soit une bonification de plus de 11 millions par rapport au budget de 2017. Ce montant additionnel permettra d'assurer un financement adéquat des organismes de transport adapté du Québec et contribuera à la consolidation et au développement des services offerts aux personnes à mobilité réduire.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette bonification découle du Plan économique du Québec de mars 2018 et de la Politique de mobilité durable du Québec dévoilée le 17 avril 2018, par lesquels le gouvernement du Québec a confirmé son engagement à long terme dans le financement en transport adapté. Une hausse de 110 millions de dollars sur 5 ans est prévue pour soutenir le transport des personnes à mobilité réduite.

Citation :

«?Nous sommes conscients des besoins toujours grandissants et de l'importance d'offrir des services de transport adéquats aux personnes à mobilité réduite afin de favoriser leur pleine participation sociale, professionnelle et économique. Dans une perspective d'assurer une viabilité à long terme des services en transport adapté offerts à la population, le Ministère entend poursuivre ses efforts et réitère sa volonté de soutenir financièrement les organismes de transport adapté du Québec. En assurant la continuité de leur financement, nous contribuons au dynamisme de la société québécoise dans toutes les régions du Québec.?»

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Faits saillants :

Le Programme de subvention au transport adapté, qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, vise à couvrir une partie des dépenses d'exploitation engagées par les organismes de transport municipaux et les sociétés de transport en commun pour les déplacements effectués par les personnes à mobilité réduite visées par le programme.

Par l'intermédiaire du Programme de subvention au transport adapté, le gouvernement offre un soutien financier indispensable à 102 organismes de transport adapté municipaux dans leurs efforts pour assurer la mobilité des personnes à mobilité réduite du Québec.

Répartis dans tout le Québec, ces organismes desservent près de 99 % de sa population. Plus de 117?000 personnes admissibles au transport adapté ont ainsi effectué 8,6 millions de déplacements en 2016.

Le gouvernement du Québec a annoncé, lors du dépôt du dernier budget, une bonification de 110 millions de dollars sur 5 ans pour le transport adapté, dont plus de 75 % sont attribués au Programme de subvention au transport adapté.

Liens connexes :

Pour plus d'information, consultez le site Web du Ministère au www.transports.gouv.qc.ca.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 13:00 et diffusé par :