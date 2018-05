Promotion sur le marché mondial «?Qingdao, une ville de marques?»







Une opportunité pour les investisseurs mondiaux dans le programme «?Made in China?»

QINGDAO, Chine, 9 mai 2018 /PRNewswire/ -- Qingdao, connue comme une «?ville de marques?», est le septième port le plus important au monde en termes de volume de marchandises. La ville fait figure de chef de file en matière d'investissements en Chine et est l'une des premières villes modèles pour la coopération économique et commerciale Chine/États-Unis et Chine/Royaume-Uni au niveau local. Afin de stimuler la transformation et la modernisation industrielle, et pour améliorer le commerce extérieur et la qualité, le Bureau municipal du commerce de Qingdao a organisé trois activités de promotion sur le marché mondial pour les principaux produits et entreprises de Qingdao intitulées «?Qingdao, une ville de marques?» lors de la 123e Foire d'import-export de Chine (Foire de Canton), qui ont attiré près de 1000 acheteurs venant de plus de 20 pays à travers le monde.

Cette année marque le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Lors de la période couvrant le 13e Plan quinquennal, Qingdao s'attend à importer 100 milliards USD de marchandises, à attirer des investissements étrangers pour un montant de 30 milliards USD et à investir 20 milliards USD à l'étranger. Le nombre de touristes transfrontaliers devrait atteindre 5 millions de personnes. En tant qu'une des premières villes côtières de Chine à s'ouvrir au monde extérieur, Qingdao continuera d'accroître les possibilités pour les investisseurs étrangers. La promotion sur le marché mondial intitulée «?Qingdao, une ville de marques?» stimulera l'image de marque des entreprises, attirera plus de commandes et ouvrira de nouveaux horizons afin qu'elles puissent développer davantage leur avantage compétitif et saisir les opportunités du marché dans un nouveau cycle de modernisation et de développement du commerce extérieur.

D'un point de vue historique, la modernisation industrielle qui s'appuie sur les innovations sera une tendance future du développement commercial de Chine, et les principales marques chinoises joueront un rôle significatif dans la promotion des marques «?Made in China?», démontrant la confiance chinoise dans le marché international et menant le développement industriel mondial.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Yating Song

+86-532-8585-2331

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/686493/Qingdao_Marketing_Promotion.jpg

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 12:57 et diffusé par :