De ruelles à jardins urbains : les projets citoyens d'aménagements champêtres sont en croissance dans Le Plateau

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Cet été, Le Plateau-Mont-Royal aménagera 12 nouvelles ruelles vertes, dont 8 tronçons champêtres. Ces nouveaux aménagements, proposés et entretenus par des citoyens du quartier qui souhaitent améliorer leur milieu de vie, permettront de retirer l'équivalent de 2164 m2 d'asphalte au profit de plantations d'arbres et de végétaux, de jeux pour enfants, de microbibliothèques et de mobilier urbain.

« Nous sommes heureux de collaborer à redonner des espaces de vie sécuritaires et conviviaux aux familles et résidents du Plateau qui souhaitent s'investir dans leur communauté immédiate. À l'heure des dérèglements climatiques, il est devenu nécessaire de déminéraliser un maximum d'espaces urbains afin de lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la captation des eaux de pluie qui autrement engorgeraient le réseau d'égouts », a déclaré Marianne Giguère, conseillère du district de De Lorimier et responsable du développement durable en arrondissement et à la Ville de Montréal.

Avec l'ajout de ces 12 nouveaux projets, l'arrondissement comptera désormais 90 ruelles vertes et champêtres. En cinq ans, 7165 m2 d'asphalte auront été retirés au profit d'arbres et de végétaux, soit l'équivalent de 1,5 terrain de football américain (1 = 4780m2).

Cette année, les ruelles suivantes seront verdies :

Van Horne, Bernard O., Saint-Urbain, Waverly;

Laurier E., Saint-Joseph E., Garnier, De Lanaudière;

Laurier E., Saint-Joseph E., Marquette, Fabre;

Cherrier, Sherbrooke E., Saint-Hubert, Berri;

Saint-Joseph E., Gilford, Boyer, Mentana;

Saint-Viateur O., Fairmount O., Waverly, Esplanade;

Van Horne, Bernard O., Parc, Hutchison;

Chemin de fer, Masson, Bordeaux, Chabot;

Mont-Royal E., Marie-Anne E., De La Roche, Christophe-Colomb;

Gilford E., Mont-Royal E., Chabot, Cartier;

Saint-Grégoire, Laurier E., Papineau, Marquette;

Gilford E., Mont-Royal E., De Lanaudière, Chambord.

