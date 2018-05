Tourisme Montréal lance le programme BONJOUR CHINE, une garantie de satisfaction pour la clientèle touristique chinoise







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal a présenté sa formation BONJOUR CHINE à plus de 150 partenaires et membres de l'industrie touristique montréalaise, hier. Ce programme vise à outiller les gens du milieu à accueillir la clientèle touristique chinoise afin de leur offrir une expérience de voyage qui répond à leurs goûts, dans l'objectif de prolonger leur séjour, et de les inviter à visiter les autres régions du Québec. Cette initiative s'inscrit dans la grande stratégie d'accueil de Tourisme Montréal qui vise à rehausser la qualité globale de l'accueil touristique pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Ce programme, nouvellement offert par Tourisme Montréal, deviendra un gage de qualité afin de positionner Montréal comme première destination pour les visiteurs chinois. « Cette certification nous permet de jouer pleinement notre rôle de porte d'entrée officielle du Québec. Nous avons l'intention de collaborer avec certaines associations touristiques au Québec afin d'offrir cette même formation à leur membre », a déclaré le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Ce programme permet de mieux comprendre et d'adapter le service à la clientèle en fonction de ce marché en forte croissance depuis les dernières années. Effectivement, on estime que la métropole a accueilli quelque 124 000 touristes de la Chine en 2017. Pour 2018, la hausse est estimée à 15 %, pour s'établir à 142 200 touristes. Les croissances attendues seront de l'ordre de 13 % pour 2019 et de 12 % pour 20201. Les liaisons aériennes directes et les initiatives promotionnelles feront en sorte que la Chine deviendra le deuxième marché outre-mer en importance pour Montréal d'ici les cinq prochaines années.

Cette journée de formation a été rendue possible grâce à la collaboration de OTT Pay qui offre les services de paiement mobile chinois WeChat Pay et Alipay à Montréal.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 800 professionnels du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole.

Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

1 Prévisions élaborées par Tourisme Montréal, en collaboration avec le Conference Board du Canada.

SOURCE Tourisme Montréal

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 12:58 et diffusé par :