Les médias ne tarissent pas d'éloges sur les performances exceptionnelles du Honor 9 Lite

SHENZHEN, Chine, 9 mai 2018 /PRNewswire/ -- En décembre de l'année dernière, Honor, la jeune marque électronique de smartphones innovants, a officiellement lancé son tout dernier smartphone à quatre objectifs, le Honor 9 Lite. Ce téléphone a reçu un accueil élogieux de toute une série d'organes de presse internationaux spécialisés dans la technologie, qui se sont dit ravis de sa conception élégante, de ses quatre puissants objectifs et de son excellente expérience utilisateur.

Le Honor 9 Lite se distingue par son look ultramince, raffiné et élégant, et par le fait qu'il est doté d'un dos en verre 2.5D magnifiquement réalisé, qui brille comme un diamant. Aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Honor 9 Lite est équipé de deux caméras 13 MP + 2 MP à double objectif aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ces deux caméras sont dotées d'une fonction actualisée d'embellissement intégral sur mesure qui est parfaite pour capturer votre individualité. Faisant appel à la toute dernière mise à jour EMUI 8.0, la fonction Face Unlock est également disponible sur le Honor 9 Lite pour une toute nouvelle expérience utilisateur améliorée.

Éloges pour le Honor 9 Lite :

Android Authority, un blog d'actualité basé aux États-Unis qui s'intéresse à la technologie de pointe, a donné au Honor 9 Lite un score impressionnant de 8,3 sur 10, se félicitant de ses « quatre objectifs pour un petit budget ». Android Authority a salué la conception époustouflante du Honor 9 Lite, déclarant qu'« il a l'air plus haut de gamme que tout autre téléphone monocoque en métal pour cette catégorie de prix, et qu'il se distingue du lot ».

ZDNet, une publication d'actualité internationale sur la technologie commerciale, a donné au Honor 9 Lite un score exceptionnel et excellent de 8,5 sur 10, décernant à ce téléphone le titre de « Leader des téléphones Android à bas prix », le 20 février 2018. Honor est fière de proposer un téléphone à la portée d'une génération plus jeune, et en saluant l'accessibilité du Honor 9 Lite, ZDNet a déclaré : « Ce téléphone place la barre haut pour un prix de 200 livres sterling, ce qui en fait un concurrent Android abordable ».

La plus grande publication britannique consacrée à la technologie, Tech Advisor, a recommandé le Honor 9 Lite, lui décernant une note d'expert de 4,5 étoiles sur 5. Vu son prix, d'à peine 199 livres sterling, l'écran 18:9, Android Oreo et pas moins de quatre caméras, Tech Advisor a déclaré : « (le Honor 9 Lite est) l'un des téléphones les moins chers pour un écran 18:9 sans bord ».

Stuff, l'un des magazines de gadget technologique les plus vendus au monde, a décerné un score parfait de 5 étoiles au Honor 9 Lite le 9 mars 2018. Invoquant ses quatre caméras, un écran 18:9 et un dos en verre, Stuff a désigné le Honor 9 Lite « une très bonne affaire pour moins de 200 livres sterling » et « l'un des meilleurs téléphones les moins chers ».

Marque innovante qui donne le ton et admirée par la jeune génération, Honor a levé le voile sur son tout premier partenariat dans le monde de la mode avec la marque de création de mode KOCHÉ pendant la Paris Fall/Winter Fashion Week en février dernier. Conçue pour le Honor 9 Lite, ils ont co-créé une intégration inédite et intégrale entre technologie et mode, et consolidé leur élégance pour le tout dernier smartphone élégant à quatre objectifs.

Honor a doublé ses ventes à l'étranger entre janvier et avril 2018 par rapport à la même période de 2017. Bénéficiant d'une adoption fulgurante partout dans le monde, le Honor 9 Lite a établi un certain nombre de records de vente sur Flipkart, devenant le produit le plus vendu sur le site en Inde. Le Honor 9 Lite a également été épuisé en quelques minutes pendant la première vente flash, remportant le titre de « Top 10 Best Seller » sur Tiki en l'espace d'un mois au Vietnam.

À propos de Honor

Honor est l'une des principales marques électroniques de smartphones. Conformément à son slogan « For the brave » (« Pour les braves »), la marque a été créée pour répondre aux besoins des jeunes nés à l'ère du numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier ordre, incitent à l'action, favorisent la créativité et aident les jeunes à réaliser leurs rêves. Ce faisant, Honor se démarque en ayant le courage de faire les choses différemment et en prenant les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

