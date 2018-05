Invitation aux médias - Colloque - Éducation et laïcité au Québec : où en sommes nous?







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - À l'heure où la laïcité et l'éducation sont au coeur de nos préoccupations sociales, le Mouvement laïque québécois convie tous ceux et celles intéressé-e-s par ces questions à un grand colloque qui se tiendra à Montréal les 25 et 26 mai prochains.

La soirée du vendredi 25 sera consacrée aux quatre partis politiques représentés à l'Assemblée nationale qui exposeront leurs positions notamment sur la laïcité de l'État, les accommodements religieux dans les institutions publiques, les exemptions fiscales pour les corporations religieuses, le financement des écoles privées et sur le cours Éthique et culture religieuse. Les député-e-s Carole Poirier, Amir Kadir et Benoît Charrette représenteront respectivement le Parti québécois, Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec, alors que le représentant du Parti libéral reste à confirner. Le débat se tiendra à la Grande bibliothèque du Québec.

Le samedi, les participants débattront de ces mêmes sujets en ateliers au pavillon Coeur des sciences de l'UQAM afin d'en arriver à une plate-forme de revendications sur la laïcité. Ces réflexions seront notamment alimentées par les exposés de Djemila Benhabib, Léon Ouaknine, Louise Mailloux, Ferid Chikhi, Nadia El Mabrouk, André Lamoureux et Simon-Pierre Savard-Tremblay.

Le coût d'inscription est de 20$.

