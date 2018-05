Ouverture de l'appel de candidatures aux Prix Ingénieux et aux Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année de l'ACTI







TORONTO, 09 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des technologies de l'information (ACTI) a annoncé l'ouverture du processus de mise en candidature aux Prix Ingénieux et aux Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année de l'ACTI pour 2018. Les Prix Ingénieux de l'ACTI soulignent l'excellence des organisations canadiennes de tous les domaines qui mettent à profit les technologies de l'information et des communications (TIC) pour résoudre des problèmes, améliorer la performance, lancer de nouveaux services ou favoriser la croissance d'une entreprise.



Les candidats et les lauréats sont des Canadiennes et des Canadiens qui travaillent au sein des entreprises, de la fonction publique et des organismes sans but lucratif. Les Prix Ingénieux se déclinent en six catégories, dont l'Éclair de génie, créé en 2017 pour récompenser une entreprise canadienne qui manifeste une croissance précoce et présente une innovation unique appelée à changer le monde ou à révolutionner une industrie.

Dans le cadre de notre programme de prix, nous décernerons deux Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année, l'un dans le secteur privé, l'autre dans le secteur public. Ces prix soulignent l'excellence globale au sein de la communauté canadienne des dirigeantes et dirigeants principaux de l'information (DPI). Les Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année de l'ACTI sont présentés conjointement par l'ACTI et la revue CanadianCIO (publiée par IT World Canada). La CIO Association of Canada (CIOCAN) est le cocommanditaire des Prix Ingénieux de l'ACTI et des Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année de l'ACTI.

La période de mise en candidature se termine le 29 juin 2018. Les finalistes recevront un avis en août 2018. Les lauréats seront informés de leur succès d'ici la fin de septembre. Les Prix Ingénieux et les Prix CanadianCIO de l'ACTI seront remis aux lauréats le 6 novembre 2018, à l'occasion d'un gala tenu à Toronto, à l'hôtel Omni King Edward.

Voici la liste complète des catégories de mise en candidature aux Prix Ingénieux :

Grande entreprise privée

Grande organisation publique

Moyenne entreprise privée

Petite entreprise privée

Petite ou moyenne entreprise publique / Organisme sans but lucratif

Éclair de génie (croissance précoce)

Pour obtenir un complément d'information sur le programme de prix et pour télécharger un formulaire de candidature, veuillez consulter le site www.ingeniousawards.ca.

Renseignements :

Christine Leonard, 905-580-2048 ou cleonard@itac.ca

