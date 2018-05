Le processus d'entrée aux événements devient numérique grâce à XING Events, Boomset et Choose 2 Rent : une solution cloud Saas mobile, même pour les événements complexes







MUNICH, 9 mai 2018 /PRNewswire/ --

Check-in entièrement automatisé avec Boomset et Choose 2 Rent

Des technologies intelligentes qui créent des expériences uniques lors des événements

La première utilisation du processus d'entrée lors de la Semaine des médias sociaux à Hambourg a rencontré un franc succès

Accès en temps réel à des statistiques significatives et aux données concernant les visiteurs

Comment puis-je garantir un processus d'entrée régulier et rapide pour les personnes participant à mon événement ? Comment puis-je m'assurer que les données peuvent être rapidement modifiées sur site lors de l'événement sans provoquer de retards ?

XING Events, les experts du secteur événementiel pour la gestion des participants et le marketing événementiel, ainsi que Boomset, la solution applicative de check-in (enregistrement), avec Choose 2 Rent, le spécialiste des matériels d'admission, ont annoncé leur partenariat. Le but de ce partenariat est d'offrir aux organisateurs un processus d'entrée régulier et entièrement automatisé grâce à des technologies de pointe.

«?Notre objectif est de soutenir les organisateurs avec les technologies les meilleures et les plus modernes du marché, à chaque étape d'un événement professionnel. Nous sommes ravis d'accueillir Boomset et Choose 2 Rent en tant que partenaires. Avec leur aide, nos clients seront en mesure de simplifier davantage le processus d'entrée des participants à leurs événements?», a déclaré le Prof. Cai-Nicolas Ziegler, titulaire d'un doctorat et directeur général de XING Events GmbH.

Kerem Baran, PDG de Boomset, explique : «?Par le biais d'une interface, les clients peuvent importer les données relatives aux participants dans le système Boomset. Ils peuvent alors gérer ces données via l'application de Boomset en utilisant la solution cloud SaaS mobile, bénéficiant ainsi d'un processus simple et clairement organisé.?»

Les technologies intelligentes comme la RFID aident les organisateurs à créer une expérience unique pour les personnes participant à leurs événements : les données des participants sont sauvegardées sur des bracelets ou des badges, permettant des contrôles d'entrée sans contact et des paiements sans espèce sur site, accélérant donc le processus d'entrée.

Le logiciel flexible de Boomset associé au matériel d'entrée modulaire de Choose 2 Rent permet aux participants de s'enregistrer de manière autonome au niveau des stations iPad sur site lors de l'événement, d'adapter de manière flexible leurs données ou les sessions préenregistrées et d'imprimer leur badge.

Notre premier client couronné de succès : la Semaine des médias sociaux de Hambourg

Outre les solutions de marketing événementiel et de billetterie de XING Events, la conférence numérique «?Semaine des médias sociaux de Hambourg?» s'est appuyée sur la solution d'entrée de Boomset pour son événement fin février.

«?Grâce aux solutions de XING Events et au check-in entièrement automatisé de Boomset et Choose 2 Rent sur site lors de l'événement, nous avons été en capacité de réduire significativement les efforts nécessaires et, par rapport aux années précédentes, d'offrir aux visiteurs une expérience de meilleure qualité. En plus du processus d'accréditation bien plus rapide, nous avons été particulièrement convaincus par la flexibilité du système?», a déclaré Philipp Löhmann, responsable de projets à la Semaine des médias sociaux de Hambourg.

Oliver Braun, directeur général chez Choose 2 Rent, a personnellement supervisé le check-in lors de la Semaine des médias sociaux de Hambourg, et confirme : «?Les participants à notre événement ont apprécié la combinaison du logiciel de billetterie de XING Event, du logiciel de Boomset et de notre propre matériel. Les stations iPad avec des badges nominatifs aux couleurs de l'événement, sans support de badge ni étiquette adhésive, ont remporté un franc succès. Les participants qui se sont spontanément enregistrés via la plateforme de XING Events ont été particulièrement stupéfaits par la rapidité du processus d'enregistrement et d'entrée.?»

Accès en temps réel à des statistiques significatives et aux données concernant les visiteurs

Alors que les participants peuvent sélectionner et réserver des sessions directement sur site, les organisateurs peuvent visualiser les sessions préférées des participants grâce à un outil de création de rapports en temps réel. Par conséquent, ils peuvent donc largement réduire leurs efforts et permettre aux participants de leur événement d'obtenir plus rapidement une accréditation.

Contact : social@boomset.com

