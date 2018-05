Invitation aux médias - Forum sur le manufacturier innovant







Le secteur manufacturier québécois passe à l'action

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Investissement Québec invitent les représentants des médias à assister à la deuxième édition du Forum stratégique sur le manufacturier innovant, au cours de laquelle des acteurs clés ayant pris le virage de l'industrie 4.0 avec succès présenteront les défis et les occasions propres à ce secteur ainsi que les innovations et les meilleures pratiques sur la scène internationale.

Cet événement se déroulera en présence de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.

En parallèle aura lieu un salon d'exposition où de nombreux exposants et experts présenteront des technologies et des solutions de pointe qui soutiennent le virage 4.0. Ce sera également l'occasion de voir l'usine cyber-physique du CRIQ (démonstration d'une chaîne de production entièrement automatisée au sein de laquelle tous les équipements sont interconnectés) et de rencontrer la relève et son savoir-faire en matière de robotique avec Robotique FIRST Québec - Salle 517B.

Date : Vendredi 11 mai 2018



Activités : Forum stratégique sur le manufacturier innovant 7 h 30 à 12 h - salle 517A 8 h - 8 h 30 : Mots de bienvenue et introduction

8 h 10 : Mme Dominique Anglade , vice première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

8 h 30 - 12 h

Bloc I - Le Québec prend le virage 4.0 : des bénéfices tangibles pour l'industrie manufacturière



Bloc II - Les technologies et les stratégies qui propulsent nos manufacturiers innovants



Bloc III - Accélérer l'élan du manufacturier innovant au Québec

Déjeuner-causerie 12 h 30 à 14 h - Salle 517CD Mots d'introduction de M me Dominique Anglade , vice première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Discussion animée par M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avec M. Marco Annunziata, chef des innovations en entreprise et ex-économiste en chef, General Electric Cie et auteur de The Economics of the Financial Crisis: Lessons and Threats

Foire d'exposition - Salle 517B 14 h : Mme Anglade visitera le salon d'exposition





Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle Montréal

N. B. : Les accréditations sont obligatoires. Pour vous inscrire, veuillez contacter Julie Serero par courriel à jserero@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4042.

