20 millions dédiés aux entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Fondaction et le créneau d'excellence AgroBoréal s'unissent pour soutenir l'agroalimentaire durable







ALMA,QC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Fondaction est heureux d'annoncer la signature d'une entente de partenariat avec le Créneau d'excellence AgroBoréal. Cette entente met sur pied une plateforme d'investissement de 20 M$ destinée à stimuler et appuyer le développement des filières agroalimentaires durables du Créneau AgroBoréal.

«?Cette entente témoigne de l'engagement de Fondaction envers le développement de l'agroalimentaire durable au Québec et de notre souhait d'y travailler de manière collaborative. Nous sommes fiers de nous associer au créneau AgroBoréal, acteur clé de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans cette filière d'avenir?», a souligné Geneviève Morin, chef de l'investissement de Fondaction.

Depuis sa création, Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, le Fonds a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques. Par cette annonce, Fondaction unira ses efforts avec le créneau Agroboréal pour appuyer des entreprises à fort potentiel dont l'innovation et les pratiques responsables sont au coeur de leurs actions.

«?Notre intérêt marqué pour l'agroalimentaire durable vient de notre intention de démocratiser les produits de qualité et de favoriser l'accès à une alimentation saine dans l'assiette des Québécois. Cette entente nous permettra de financer et d'accompagner les entreprises de ce secteur, et surtout, d'appuyer et de faire rayonner les initiatives régionales?», a ajouté Claire Bisson, chef adjoint de l'investissement de Fondaction.

Contribuer à la croissance d'entreprises innovantes et performantes

Dans le but d'appuyer le développement de l'agroalimentaire durable au Québec, Fondaction vise à supporter les filières régionales autant dans l'innovation, le démarrage, la croissance et l'implantation d'infrastructures. Que ce soit par leur souci constant d'améliorer le profil nutritionnel, d'offrir des produits à valeur ajoutée ou de mettre en valeur les ressources locales tout en protégeant l'environnement et le bien-être animal, un grand nombre d'initiatives pourront profiter de cet appui financier.

«?Avec cette nouvelle entente visant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Fondaction met en lumière les filières agroalimentaires boréales qui s'inscrivent dans une approche de développement durable. Le Fonds nous confirme qu'il croit fermement au potentiel d'innovation et de croissance de ce secteur dont nous sommes si fiers?», a exprimé Gilles Déry, président du conseil d'administration d'AgroBoréal.

À propos de Fondaction

Fondaction gère un actif de plus de 1,8 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 138?000 actionnaires. Depuis sa création, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques. Il entend ainsi oeuvrer notamment en faveur de conditions de vie et d'opportunités de développement équitables entre les personnes, les sexes, les communautés et les générations.

